Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 17 segundos

EN VIVO: Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, vence 1-0 Eintracht Frankfurt

El conjunto alemán busca continuar su buen momento en la liga y ampliar provisionalmente su ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
21 de febrero de 2026 - 02:54 p. m.
Luis Díaz, referente del fútbol colombiano y figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, referente del fútbol colombiano y figura en Bayern Múnich.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Su merced, el Bayern Múnich recibe a Eintracht Frankfurt con la posibilidad de ampliar provisionalmente su ventaja con sus perseguidores en la Bundesliga. Los bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, sueñan con hacer una temporada histórica.

Aunque el Allianz Arena ha sido bastión, los únicos puntos que el Bayern ha cedido en casa se produjeron en sus últimos cuatro partidos como local. Esa pequeña irregularidad contrasta con su demoledora consistencia ofensiva, con 34 jornadas consecutivas marcando en Bundesliga.

Vínculos relacionados

Etapa con final en alto en el UAE Tour 2026: hora y dónde ver en vivo a los colombianos
Tres medallas de plata y nuevo récord: así va Colombia en el Panamericano de Pista
Las cuentas de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 tras las dos derrotas seguidas

En ese engranaje brilla Luis Díaz, quien acumula 19 goles y 15 asistencias en 32 encuentros disputados a lo largo de la temporada y sumando todas las competencias. Frente a Frankfurt el colombiano espera extender su buen momento y así dejar los tres puntos en casa.

Minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt:

Hace 5 horas

Harry Kane estira la ventaja de Bayern Múnich

⏱️ 20′ | BAY🔴🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Doble cabezazo en el área suelen derivar en un gol y así pasó. Josip Stanisic peinó la pelota y Harry Kane la mandó al fondo. Ya son 42 goles en la temporada para el inglés.

Hace 5 horas

Pavlovic adelanta al Bayern Múnich

⏱️ 16′ | BAY🔴🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Aleksandr Pavlovic cazó de volea un rebote tras un despeje de Collins en una acción de tiro de esquina y venció la resistencia de Kaua Santos. Ya gana el Bayern.

Hace 5 horas

Primera llegada clara de Bayern

⏱️ 15′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Luis Díaz filtró una pelota que Alphonso Davies dejó pasar y Jamal Musiala recibió en una zona crítica. Controló y cuando remato, la pierna de un defensor rival alcanzó a desviarla al córner.

Hace 5 horas

La visita se cierra atrás

⏱️10′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Bayern Múnich asedia el área rival pero sin encontrar espacios para finalizar. El único remate que ha logrado fue uno de media distancia de Michael Olise, que no tenía peligro.

Hace 5 horas

Eintracht Frankfurt

⏱️ 5′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: La visita insiste en salir jugando cuando recupera, incluso cuando la presión del Bayern es asfixiante. Los locales controlan la pelota, para sorpresa de nadie.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt

⏱️ 1′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Tobias Reichel hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Allianz Arena, donde hay un buen marco de público. La primera posesión fue del Bayern Múnich.

Hace 5 horas

Homenaje a Harry Kane

Antes del pitazo inicial, el delantero inglés Harry Kane recibió un reconocimiento por parte de su equipo Bayern Múnich, por haber superado los 500 goles como futbolista profesional.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

Tobias Reichel, de 40 años, fue designado por la Federación Alemana de Fútbol para dirigir el duelo entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, correspondiente a la fecha 23 de la Bundesliga.

Hace 5 horas

El clima de Múnich

El partido arrancará a las 3:30 p.m. de Múnich, donde la temperatura ronda los 4° y el clima ha tenido un poco de lluvia y nieve a lo largo de la jornada. Hay un 83% de probabilidad de precipitación.

Hace 5 horas

El XI de Eintracht Frankfurt

Albert Riera saltará al campo con un 3-4-3: Kaua Santos; Nnamdi Collins, Ellyes Skhiri y Aurele Amenda; Ritsu Doan, Hugo Larsson, Oscar Hojlund y Nathaniel Brown; Ayoube Amaimouni, Mahmoud Dahoud y Jean Bahoya.

Hace 5 horas

El XI de Bayern Múnich

Vincent Kompany dispuso de un 4-2-1-3: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamencano, Kim Min-Jae y Alphonso Davies; Joshua Kimmich y Aleksandr Pavlovic; Jamal Musiala; Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Bayern

Bayern Múnich

Bayern vs. Frankfurt

Bayern Múnich partidos

Bayern hoy

Bundesliga

fútbol alemán

Alemania

Múnich

Luis Díaz

Lucho Díaz

Luis Díaz hoy

Luis Diaz goles

Luis Díaz partido

Bayern vs. Eintracht

Bayern Múnich vs. Eintracht

Bayern vs. Frankfut

A que hora juega Bayern Múnich

Dónde ver a Luis Díaz en vivo

Dónde ver el partido de Bayern Múnich

Bayern Múnich hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.