EN VIVO: Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, vence 1-0 Eintracht Frankfurt

Luis Díaz, referente del fútbol colombiano y figura en Bayern Múnich. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Su merced, el Bayern Múnich recibe a Eintracht Frankfurt con la posibilidad de ampliar provisionalmente su ventaja con sus perseguidores en la Bundesliga. Los bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, sueñan con hacer una temporada histórica.

Aunque el Allianz Arena ha sido bastión, los únicos puntos que el Bayern ha cedido en casa se produjeron en sus últimos cuatro partidos como local. Esa pequeña irregularidad contrasta con su demoledora consistencia ofensiva, con 34 jornadas consecutivas marcando en Bundesliga.

En ese engranaje brilla Luis Díaz, quien acumula 19 goles y 15 asistencias en 32 encuentros disputados a lo largo de la temporada y sumando todas las competencias. Frente a Frankfurt el colombiano espera extender su buen momento y así dejar los tres puntos en casa.

Minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt:

⏱️ 20′ | BAY🔴🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Doble cabezazo en el área suelen derivar en un gol y así pasó. Josip Stanisic peinó la pelota y Harry Kane la mandó al fondo. Ya son 42 goles en la temporada para el inglés.

⏱️ 16′ | BAY🔴🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Aleksandr Pavlovic cazó de volea un rebote tras un despeje de Collins en una acción de tiro de esquina y venció la resistencia de Kaua Santos. Ya gana el Bayern.

⏱️ 15′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Luis Díaz filtró una pelota que Alphonso Davies dejó pasar y Jamal Musiala recibió en una zona crítica. Controló y cuando remato, la pierna de un defensor rival alcanzó a desviarla al córner.

⏱️10′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Bayern Múnich asedia el área rival pero sin encontrar espacios para finalizar. El único remate que ha logrado fue uno de media distancia de Michael Olise, que no tenía peligro.

⏱️ 5′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: La visita insiste en salir jugando cuando recupera, incluso cuando la presión del Bayern es asfixiante. Los locales controlan la pelota, para sorpresa de nadie.

⏱️ 1′ | BAY🔴🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫FRA: Tobias Reichel hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Allianz Arena, donde hay un buen marco de público. La primera posesión fue del Bayern Múnich.

Antes del pitazo inicial, el delantero inglés Harry Kane recibió un reconocimiento por parte de su equipo Bayern Múnich, por haber superado los 500 goles como futbolista profesional.

Tobias Reichel, de 40 años, fue designado por la Federación Alemana de Fútbol para dirigir el duelo entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, correspondiente a la fecha 23 de la Bundesliga.

El partido arrancará a las 3:30 p.m. de Múnich, donde la temperatura ronda los 4° y el clima ha tenido un poco de lluvia y nieve a lo largo de la jornada. Hay un 83% de probabilidad de precipitación.

Albert Riera saltará al campo con un 3-4-3: Kaua Santos; Nnamdi Collins, Ellyes Skhiri y Aurele Amenda; Ritsu Doan, Hugo Larsson, Oscar Hojlund y Nathaniel Brown; Ayoube Amaimouni, Mahmoud Dahoud y Jean Bahoya.

Vincent Kompany dispuso de un 4-2-1-3: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamencano, Kim Min-Jae y Alphonso Davies; Joshua Kimmich y Aleksandr Pavlovic; Jamal Musiala; Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador