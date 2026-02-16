Preocupación en Santa Fe: delantero podría estar varias semanas por lesión

Jugador de Santa Fe durante el compromiso ante Deportivo Pereira en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Independiente Santa Fe confirmó este lunes el estado de salud del delantero Franco Fagúndez, quien sufrió una lesión durante la séptima jornada de la Liga colombiana 2026-I. El atacante resultó afectado en el compromiso disputado el viernes 13 de febrero frente a América de Cali, encuentro que terminó con derrota 1-0 para el conjunto capitalino en el estadio Pascual Guerrero, en el marco del aniversario 99 del club vallecaucano.

El técnico Pablo Repetto decidió darle ingreso a Fagúndez al minuto 65 del segundo tiempo para sustituir a Omar Fernández. Sin embargo, la participación del uruguayo fue breve. Apenas seis minutos después de haber entrado al terreno de juego, en una acción dividida con José Cavadía y Yeison Guzmán, el delantero perdió el balón y de inmediato evidenció molestias en su rodilla derecha.

La situación obligó al cuerpo técnico a realizar un nuevo cambio al minuto 71, cuando Nahuel Bustos tomó su lugar. La preocupación fue inmediata, tanto en el banco como en el entorno del equipo, por la forma en que el jugador abandonó el campo.

Repetto anticipó un panorama complejo

En rueda de prensa, el entrenador Pablo Repetto reconoció que la situación no parecía sencilla. El técnico explicó que cuando un futbolista sale tras una molestia en la rodilla producto de una disputa, suele tratarse de una lesión poco habitual y de recuperación delicada. También señaló que el jugador presentaba dolor considerable y que sería necesario esperar el diagnóstico médico definitivo.

El parte médico oficial

Tras realizarse los exámenes correspondientes, Santa Fe informó que Fagúndez presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El club no detalló el grado exacto de la lesión, dato clave para establecer con precisión el tiempo de incapacidad.

¿Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas?

Aunque el comunicado no especifica la gravedad, el periodista Diego Rueda explicó en su cuenta de X que los tiempos de recuperación varían según el grado del esguince:

Grado 1: aproximadamente tres semanas de baja.

Grado 2: cerca de seis semanas fuera de competencia.

Grado 3: entre ocho y doce semanas de incapacidad.

A la espera de conocer el nivel exacto de la lesión, en Santa Fe se mantienen atentos a la evolución del delantero, quien podría perderse varias fechas del campeonato dependiendo del diagnóstico final.

