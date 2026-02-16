Luis Díaz va por el impresionante récord de Lionel Messi en Europa: está cerca de alcanzarlo

El tridente de Bayern Múnich atraviesa una formidable temporada y podría superar las estadísticas del recordado Barcelona con Messi, Suárez y Neymar. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Lo de Luis Díaz esta temporada ha sido más que sobresaliente y si bien es cierto que su nivel individual ha sido notable, es importante destacar que sus compañeros en el ataque no se han quedado atrás.

Junto a Harry Kane y Michael Olise, el extremo colombiano lidera un tridente del Bayern Múnich que ya se metió en la conversación de los más letales de la temporada y ahora está cerca de subir la vara.

Por la mítica MSN

El trío ofensivo del club alemán acumula 115 participaciones directas en gol —entre anotaciones y asistencias— en lo que va de la temporada. Esa cifra lo ubica en el tercer lugar histórico entre las cinco grandes ligas europeas a esta altura de campaña.

El registro solo es superado por dos referencias del FC Barcelona: el tridente conformado por David Villa, Lionel Messi y Pedro Rodríguez en la temporada 2010/2011 (117 contribuciones) y la inolvidable MSN —Neymar, Luis Suárez y Messi— que alcanzó 122 en la campaña 2015/2016.

La diferencia es mínima. Apenas 10 goles separan al Bayern de la marca más alta, un dato que convierte el cierre de temporada en una carrera directa contra la historia.

El mejor Luis Díaz en Europa

En su primer año en Alemania, Díaz ha despejado cualquier duda sobre su edad o adaptación. Con 28 años, atraviesa su temporada más completa en el fútbol europeo, sumando 19 goles y 14 asistencias en todas las competencias. Ha marcado en cada torneo que disputó con el Bayern, consolidándose como uno de los extremos más determinantes del continente.

El colombiano combina desborde, velocidad y presencia en el área, una cualidad que el propio Kane destacó al referirse a su compañero. El delantero inglés subrayó su capacidad para generar problemas por las bandas y, al mismo tiempo, aparecer en zona de definición como un centrodelantero. Incluso resaltó su oportunismo para convertir goles “sucios”, esos que nacen del olfato y la anticipación en el área chica.

Kane y Olise, socios letales

Si Díaz representa el desequilibrio, Kane es el ejecutor implacable. El atacante inglés lidera la estadística interna con 39 goles y 5 asistencias. Por su parte, Michael Olise se ha convertido en el conector perfecto con un registro de 13 goles y 25 asistencias, siendo el máximo asistidor del tridente.

Con 115 aportes directos en gol, el tridente no solo sostiene la campaña del club alemán, sino que amenaza con desplazar a una de las ofensivas más recordadas de la era moderna. Si mantienen el ritmo, el Bayern podría cerrar la temporada en el primer lugar absoluto, firmando una página histórica con sello colombiano.

