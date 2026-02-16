LeBron James y el retiro: la respuesta del jugador que sacude a los Lakers

El astro de los Los Angeles Lakers evitó confirmar si jugará una temporada más en la NBA y dejó en suspenso su continuidad tras la campaña 23 de su carrera. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la expectativa que siempre rodea cada aparición pública de LeBron James, el astro de los Los Angeles Lakers dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro en la NBA. Antes del Juego de Estrellas 2026, el jugador no confirmó si seguirá más allá de su contrato actual ni si esta podría ser su última temporada.

Consultado directamente sobre sus planes para la próxima campaña, James fue claro en su incertidumbre. Aseguró que, cuando tenga una decisión tomada, será el primero en comunicarla. Por ahora, su prioridad es vivir el presente y mantenerse enfocado en lo inmediato.

Una temporada histórica, pero sin anuncios

El veterano atraviesa su temporada número 23, un registro sin precedentes en la liga, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre su retiro. Aunque recientemente se mostró emotivo durante un homenaje en Cleveland y ha hablado sobre disfrutar momentos especiales —como jugar en el Madison Square Garden o compartir camerino con su hijo Bronny—, esta vez evitó cualquier tono nostálgico.

En lugar de proyectarse hacia el futuro, centró su discurso en los 28 partidos restantes del calendario regular. Para él, su situación contractual y una eventual agencia libre no alteran su motivación. Según explicó, el equipo ya dejó atrás la parte más larga del recorrido y ahora entra en la etapa decisiva de la temporada.

James fue elegido para disputar su Juego de Estrellas número 22, una marca histórica, esta vez como suplente tras la votación de los entrenadores. Sin embargo, restó importancia al evento, incluso ante la posibilidad de que sea su última participación. El partido se disputó en el Intuit Dome, escenario que no considera como propio, pese a jugar en la misma ciudad.

Salud y regularidad, la clave para los Lakers

Más allá de su situación personal, el cuatro veces campeón de la NBA puso el énfasis en el estado físico del equipo. Reconoció que las lesiones han impedido que el grupo tenga continuidad y que pocas veces han podido contar con la plantilla completa. A su juicio, el éxito dependerá en gran medida de mantenerse saludables en el tramo final.

En el último partido antes del receso, James se convirtió en el jugador más veterano en firmar un triple-doble en la historia de la liga, demostrando que, a sus 41 años, sigue siendo determinante.

También se refirió al regreso de Luka Doncić, quien volverá tras superar una lesión en el tendón de la corva, aunque con restricción de minutos. Su presencia podría ser fundamental en la recta final.

Por ahora, el futuro de LeBron sigue en el aire. Lo único claro es que, mientras compita, su enfoque estará en intentar llevar a los Lakers lo más lejos posible.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador