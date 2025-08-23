No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así le fue a la selección de Colombia en su debut en la Americup de Baloncesto

Ahora, tras el partido contra Dominicana, los colombianos se jugarán la clasificación a la siguiente ronda contra Nicaragua y Argentina.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 01:58 p. m.
Michael Jackson (der.) con la posesión de la pelota, en el partido entre Colombia y República Dominicana.
Foto: FIBA
Colombia debutó este viernes en la AmeriCup de Baloncesto de la FIBA con derrota 84-59 contra República Dominicana en Managua.

El equipo dirigido por Tomás Díaz comenzó con ilusión tras un primer cuarto sólido, pero los errores en ataque abrieron la puerta a las rápidas transiciones del rival.

El primer cuarto terminó 21-18, con la sensación de que la tricolor podía competir, aunque su bajo acierto desde el perímetro fue un lastre constante.

En el segundo periodo, Braian Angola y Romario Roque dieron aire al ataque colombiano, pero un parcial de 10-0 antes del descanso inclinó la balanza para los dominicanos (44-33). A partir de ahí, el poder físico y la efectividad rival marcaron la diferencia: un nuevo arranque contundente en el tercer cuarto (9-2) dejó el partido casi sentenciado con un 66-48. El último tramo fue de trámite, con Dominicana controlando el ritmo y Colombia sin herramientas para remontar.

La gran figura del partido fue David Jones-García, de los San Antonio Spurs, con 22 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias, dos bloqueos y un robo. También destacaron Jassel Pérez (16 puntos, seis rebotes) y Andrés Feliz, quien igualó el récord dominicano de asistencias en AmeriCup con nueve.

En Colombia, Braian Angola firmó 19 puntos y nueve rebotes, mientras que Roque se apuntó 15 unidades y un registro histórico de cinco robos.

Tras el debut, Colombia buscará recuperarse el domingo frente a Nicaragua, en un duelo clave para avanzar como uno de los mejores terceros.

Por Redacción Deportes

