Así le fue a la selección de Colombia en su debut en la Americup de Baloncesto

Michael Jackson (der.) con la posesión de la pelota, en el partido entre Colombia y República Dominicana. Foto: FIBA

Colombia debutó este viernes en la AmeriCup de Baloncesto de la FIBA con derrota 84-59 contra República Dominicana en Managua.

El equipo dirigido por Tomás Díaz comenzó con ilusión tras un primer cuarto sólido, pero los errores en ataque abrieron la puerta a las rápidas transiciones del rival.

El primer cuarto terminó 21-18, con la sensación de que la tricolor podía competir, aunque su bajo acierto desde el perímetro fue un lastre constante.

En el segundo periodo, Braian Angola y Romario Roque dieron aire al ataque colombiano, pero un parcial de 10-0 antes del descanso inclinó la balanza para los dominicanos (44-33). A partir de ahí, el poder físico y la efectividad rival marcaron la diferencia: un nuevo arranque contundente en el tercer cuarto (9-2) dejó el partido casi sentenciado con un 66-48. El último tramo fue de trámite, con Dominicana controlando el ritmo y Colombia sin herramientas para remontar.

La gran figura del partido fue David Jones-García, de los San Antonio Spurs, con 22 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias, dos bloqueos y un robo. También destacaron Jassel Pérez (16 puntos, seis rebotes) y Andrés Feliz, quien igualó el récord dominicano de asistencias en AmeriCup con nueve.

En Colombia, Braian Angola firmó 19 puntos y nueve rebotes, mientras que Roque se apuntó 15 unidades y un registro histórico de cinco robos.

Tras el debut, Colombia buscará recuperarse el domingo frente a Nicaragua, en un duelo clave para avanzar como uno de los mejores terceros.

