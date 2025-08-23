No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mundial Femenino de Voleibol: Colombia debutó contra República Dominicana

Ahora, tras caer en su primer partido, la selección tendrá que enfrentar a México y China.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 02:13 p. m.
Colombia, en su partido contra República Dominicana.
Colombia, en su partido contra República Dominicana.
Foto: Federación Internacional de Voleibol
Colombia inició su camino en el Mundial de Voleibol Femenino con una derrota clara ante República Dominicana por 3-0 en el grupo F.

El partido, disputado en Chiang Mai ante 1.781 espectadores, repitió la historia de la reciente final de la Copa Panamericana, con parciales de 25-15, 25-18 y 25-13 a favor de las caribeñas.

El encuentro tuvo una duración de una hora y 16 minutos, tiempo en el que la superioridad dominicana se hizo evidente desde el primer set.

La figura del encuentro fue la capitana Brayelin Martínez, máxima anotadora con 20 puntos, acompañada por Gaila González con 17.

En la escuadra colombiana, dirigida por Guilherme Schmitz Vieira, destacó Ana Karina Olaya con 11 unidades y Laura Pascua con nueve.

El balance colectivo también reflejó la diferencia: Dominicana sumó 75 puntos (46 ataques, 11 bloqueos, ocho saques y 10 errores forzados), mientras que Colombia apenas alcanzó 46 (27 ataques, ocho bloqueos, tres saques y ocho errores rivales).

El próximo reto de Colombia será ante China el 25 de agosto, mientras que Dominicana enfrentará a México en la misma jornada.

Para el combinado nacional, esta cita representa su segunda participación histórica en un Mundial, un logro en sí mismo que refuerza su crecimiento en la élite regional pese a la dificultad del debut.

Redacción Deportes

