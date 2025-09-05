Así celebró la FIFA la clasificación de Colombia al Mundial 2026

James Rodríguez (i) y Luis Díaz de Colombia celebran un gol este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La clasificación de Colombia al Mundial 2026 sigue generando eco internacional.

Luego de la victoria 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla, la FIFA no ha dejado de felicitar a la Tricolor, que vuelve a una Copa del Mundo después de ocho años, pues su última participación había sido en Rusia 2018.

Imágenes históricas y mensajes en redes

En sus redes sociales, la FIFA compartió una serie de publicaciones que destacan la historia del fútbol colombiano.

Aparecen fotos icónicas de James Rodríguez, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Radamel Falcao y René Higuita, además de videos con los goles más recordados de Colombia en los Mundiales de Italia 90, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La entidad también celebró la clasificación con imágenes de la victoria en el estadio Metropolitano y un mensaje contundente: “¡Se terminó la espera, Colombia!”.

En otra publicación, destacaron a James Rodríguez como rey y figura principal, al punto de convertirlo en la imagen de portada de la página oficial de la FIFA este viernes en la mañana.

El mensaje de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un saludo especial a Colombia tras conseguir el cupo al Mundial:

“Muchas felicitaciones a Colombia por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Los jugadores de Colombia son reconocidos por su talento y entrega, y los aficionados colombianos son célebres por su pasión y entusiasmo”, aseguró Infantino.

“Por eso es un placer darles la bienvenida al escenario más importante del fútbol por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, en las que han alcanzado en dos ocasiones la fase de eliminación directa”.

Colombia, su regreso y las figuras

En su página oficial, la FIFA también subrayó lo que significa este regreso:

“Para una nación tan apasionada por el fútbol como Colombia, perderse Catar 2022 fue un duro de golpe. Ahora el Tricolor puede saborear su regreso al mayor espectáculo deportivo. James, quien estuvo cerca de dejar a la selección tras el mencionado fracaso, puso en marcha al equipo de Néstor Lorenzo. ¿Podrá el de 34 años, junto a Jhon Arias, Luis Díaz, Durán, Daniel Muñoz y Richard Ríos, inspirar a Colombia a conseguir un resultado histórico en Colombia?”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador