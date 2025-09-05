Messi, en duda para el Mundial 2026: “Por edad, lo más lógico es que no llegue”

Lionel Messi de Argentina reacciona este jueves, previo a un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, al asegurar que “por edad, lo más lógico” es que no esté.

Sin embargo, el astro argentino no cerró la puerta del todo, al precisar que aún se siente “ilusionado y con ganas” de jugar.

Messi alimentó la incógnita sobre su presencia con la ‘Albiceleste’ en el que sería su sexto Mundial, tras disputar su último partido oficial en casa durante la eliminatoria suramericana en Buenos Aires, donde Argentina venció 3-0 a Venezuela con dos goles del rosarino.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí“, comentó Messi al término del partido.

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Catar, subrayó que la prioridad es “sentirse bien”.

“Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, añadió.

“Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, comentó.

Sobre su posible despedida del seleccionado en un corto plazo, dijo: “No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso”.

La próxima cita de Argentina será contra Ecuador en Guayaquil, con la que el combinado que dirige Lionel Scaloni cerrará la fase de clasificación como líder destacado. El 10 no hará parte del partido, pues fue liberado para disfrutar con su familia en Argentina.

