Vingegaard, campeón de una Vuelta a España en la que Palestina fue protagonista

La Vuelta a España 2025 llegó a un desenlace inesperado: la 21ª etapa, que debía cerrar con la coronación de Jonas Vingegaard en Madrid, tuvo que ser cancelada por las manifestaciones de activistas que simpatizan con la causa palestina y en contra de la participación del Israel-Premier Tech.

No hubo ceremonia de premiación ni el tradicional podio, pero nada de esto opaca el nombre del campeón. Vingegaard, líder del Visma | Lease a Bike, se adueñó con justicia de la camiseta roja y se inscribió en la historia como uno de los corredores más sólidos de su generación.

“La Vuelta es una de las grandes carreras del calendario, algo con lo que siempre he soñado. Ganar aquí se puede decir que es un sueño cumplido y que, por supuesto, estoy contento”, aseguró el danés tras haber sentenciado virtualmente el título el sábado en la Bola del Mundo.

No fue una carrera sencilla para él. Reconoció que no estuvo en su mejor versión debido a problemas de salud. “Sufrí un poco con una enfermedad. Está claro que esto no me ha ayudado a estar en mi mejor momento en las últimas semanas”, explicó el pedalista de 28 años.

Aun así, supo imponer jerarquía en los puertos más emblemáticos de esta edición: Limone Piemonte (Turín), Valdezcaray y la Bola del Mundo, escenarios de las tres victorias de etapa que cimentaron su consagración. Con inteligencia, aprovechó cada oportunidad para arañar segundos y, sobre todo, contó con un equipo de lujo.

El Visma volvió a mostrar músculo colectivo con gregarios como los estadounidenses Matteo Jorgenson y Sepp Kuss, quienes lo arroparon en los momentos de mayor desgaste. En el pulso frente al UAE Team Emirates, la mejor escuadra de la carrera, demostraron solidez.

Su rival más cercano fue el portugués João Almeida (UAE), quien le descontó tiempo en la contrarreloj y le arrebató el triunfo en el Angliru. Sin embargo, en la etapa reina, Vingegaard mostró que tenía mejores piernas y disipó cualquier duda. Al final, la diferencia fue de 1:16.

El podio lo completó el británico Tom Pidcock, del modesto Q36.5, a 3:11. Por Colombia, el más destacado en la general fue el huilense Harold Tejada (Astana), en la casilla 12. También lograron un lugar en el top 20 el bogotano Santiago Buitrago y el cundinamarqués Ega Bernal, ganador de la etapa 16 de esta carrera.

En cuanto a las clasificaciones secundarias, el estadounidense Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech) fue el mejor de los jóvenes, el australiano Jay Vine (UAE) se quedó con la de la montaña y en la regularidad, el título fue para el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Vingegaard, amo y sueñor de la Vuelta 2025

Con esta consagración, Vingegaard amplió la lista de países ganadores de la ronda española. En lo individual, se convirtió en el decimocuarto en conquistar el Tour y la Vuelta. Su hoja de vida en las tres grandes impresiona: completó ocho, subió al podio en siete y ganó tres.

Esta edición de la ronda ibérica no solo tuvo como protagonista al escalador danés, sino también a las manifestaciones propalestinas. No solo la última etapa fue cancelada, sino que la undécima tuvo que ser neutralizada y la contrarreloj individual tuvo que ser modificada.

Vingegaard se refirió al tema. “La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que está pasando. Creo que quizá los que protestan quieren tener una voz, así que quizá sean los medios de comunicación los que deban darles esa voz. Quizá por eso lo están haciendo”, declaró el danés a la televisión de su país.

“Por supuesto, es una pena que las protestas sucedan aquí en la carrera, creo que todos sentimos lo mismo en el pelotón, pero también creo que ellos (los manifestantes) están desesperados por encontrar un modo de ser escuchados”, agregó el líder del Visma | Lease a Bike.

El ciclista danés Vingegaard es líder de la Vuelta. Hoy mostró comprensión con manifestantes en solidaridad con Palestina: "La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que pasa en Gaza. Los que protestan quieren tener una voz. Simplemente están desesperados por hacerse oír". pic.twitter.com/gOprNBpZXj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 8, 2025

Sobre las manifestaciones, Jorgenson, compañero del campeón, fue algo más directo: “A veces los ciclistas estamos en nuestro mundo, pero animo a todos a darse cuenta de que están sucediendo cosas más importantes ahora mismo”, refiriendo implícitamente a lo que ocurre en Gaza.

Así las cámaras no mostraran los bloqueos, Vingegaard compartió el foco con los activistas. La bandera palestina se vio con frecuencia en las carreteras españolas. Se consagró en una Vuelta interrumpida por circunstancias que son mucho más grandes que cualquier competencia deportiva.

