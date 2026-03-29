Jonas Vingegaard es campeón de la Vuelta a Cataluña 2026: colombianos en la última etapa

El ciclista danés del Team Visma y vencedor de la prueba, Jonas Vingegaard, junto al italiano Giulio Ciccone, vencedor de la clasificación de la montaña, al francés Dorian Godon, ganador de la clasificación de los puntos, el francés Lenny Martínez y el español Jan Castellón, mejor catalán en la clasificación, tras la etapa final de la Vuelta a Cataluña 2026. Foto: EFE - Siu Wu

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El danés Jonas Vingegaard del equipo Visma-Lease a Bike ganó la Vuelta a Cataluña 2026 tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo en el esprint del australiano Brady Gilmore del equipo NSN Cycling Team.

En la clasificación general, el corredor danés de 29 años superó por un minuto y 22 segundos al francés Lenny Martinez del Bahrain Victorious (segundo) y en 1:30 al alemán Florian Lipowitz del Red Bull-Bora-Hansgrohe (tercero).

Vingegaard, quien había ganado la París-Niza hace dos semanas, logra su primer triunfo en la prueba catalana y sucede en el palmarés al esloveno Primoz Roglic.

Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta a Cataluña

“Hoy me he concentrado sobre todo en la clasificación general y no en una victoria de etapa. Los chicos de Red Bull hicieron un buen trabajo tratando de aislarme, pero afortunadamente he podido defender mi posición”, explicó el danés.

El corredor del Team Visma también dijo que había sido una semana muy buena y estaba contento por el excelente inicio de temporada, esperando seguir así para cuando lleguen las grandes citas en España, Francia e Italia.

Vingegaard aseguró su victoria tras imponerse en la quinta y la sexta etapa, viernes y sábado, exhibiendo su dominio en la montaña y un gran estado de forma cuando aún restan más de tres meses para el inicio del Tour de Francia, su gran objetivo del año.

Última etapa de la Vuelta a Cataluña

Por su parte, Gilmore, ganador de la séptima fracción, logró a sus 24 años su primera victoria en una prueba del World Tour. El australiano se impuso a otro velocista, el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ganador de dos etapas.

También dejó atrás al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien durante la competencia estuvo cerca de llevarse el título. Por el lado de los ciclistas colombianos, estos fueron sus resultados en la última etapa y el mejor en la clasificación general final.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Como fue la tendencia durante toda la vuelta, Santiago Buitrago fue el mejor de los colombianos durante la séptima y última etapa. El ciclista del Bahrain Victorious llegó en la posición número 25. Einer Rubio ocupó la casilla 50.

Ivan Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma, llegó a la línea de meya en la posición 68. Más abajo, puesto 83, estuvo el ídolo Nairo Quintana (Movistar Team) que nunca pudo terminar de tener un gran día en la Vuelta a Cataluña.

Finalmente, Samuel Florez, del Modern Adventure Pro Cycling, cerró la participación de los colombianos en la casilla 97. Aquí quedó la clasificación general final que dejó como campeón al danés Jonas Vingegaard.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Jonas Vingegaard Team Visma 25:56:36 2 Lenny Martinez Bahrain - Victorious +1:22 3 Florian Lipowitz Red Bull - BORA - Hansgrohe +1:30 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +1:43 5 Remco Evenepoel Red Bull - BORA - Hansgrohe +2:13 6 Felix Gall Decathlon CMA CGM +3:17 7 Mattias Skjelmose Lidl - Trek +4:11 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team +5:20 9 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM +5:25 10 Richard Carapaz EF Education - EasyPost +5:36 11 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious +6:15

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