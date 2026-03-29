Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Jonas Vingegaard es campeón de la Vuelta a Cataluña 2026: colombianos en la última etapa

El australiano Brady Gilmore fue el ciclista que se quedó con la victoria en la séptima y última etapa de la Vuelta a Cataluña 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP y Redacción Deportes
29 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
El ciclista danés del Team Visma y vencedor de la prueba, Jonas Vingegaard, junto al italiano Giulio Ciccone, vencedor de la clasificación de la montaña, al francés Dorian Godon, ganador de la clasificación de los puntos, el francés Lenny Martínez y el español Jan Castellón, mejor catalán en la clasificación, tras la etapa final de la Vuelta a Cataluña 2026.
El ciclista danés del Team Visma y vencedor de la prueba, Jonas Vingegaard, junto al italiano Giulio Ciccone, vencedor de la clasificación de la montaña, al francés Dorian Godon, ganador de la clasificación de los puntos, el francés Lenny Martínez y el español Jan Castellón, mejor catalán en la clasificación, tras la etapa final de la Vuelta a Cataluña 2026.
Foto: EFE - Siu Wu
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El danés Jonas Vingegaard del equipo Visma-Lease a Bike ganó la Vuelta a Cataluña 2026 tras la última etapa disputada, con final en Barcelona y triunfo en el esprint del australiano Brady Gilmore del equipo NSN Cycling Team.

En la clasificación general, el corredor danés de 29 años superó por un minuto y 22 segundos al francés Lenny Martinez del Bahrain Victorious (segundo) y en 1:30 al alemán Florian Lipowitz del Red Bull-Bora-Hansgrohe (tercero).

Vínculos relacionados

Vuelta a Cataluña sexta etapa: Jonas Vingegaard dominó la fracción y se perfila como campeón
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras el triunfo de Vingegaard
Así quedaron los colombianos en la general de la Vuelta a Cataluña tras la etapa 4

Vingegaard, quien había ganado la París-Niza hace dos semanas, logra su primer triunfo en la prueba catalana y sucede en el palmarés al esloveno Primoz Roglic.

Jonas Vingegaard, campeón de la Vuelta a Cataluña

“Hoy me he concentrado sobre todo en la clasificación general y no en una victoria de etapa. Los chicos de Red Bull hicieron un buen trabajo tratando de aislarme, pero afortunadamente he podido defender mi posición”, explicó el danés.

El corredor del Team Visma también dijo que había sido una semana muy buena y estaba contento por el excelente inicio de temporada, esperando seguir así para cuando lleguen las grandes citas en España, Francia e Italia.

Vingegaard aseguró su victoria tras imponerse en la quinta y la sexta etapa, viernes y sábado, exhibiendo su dominio en la montaña y un gran estado de forma cuando aún restan más de tres meses para el inicio del Tour de Francia, su gran objetivo del año.

Última etapa de la Vuelta a Cataluña

Por su parte, Gilmore, ganador de la séptima fracción, logró a sus 24 años su primera victoria en una prueba del World Tour. El australiano se impuso a otro velocista, el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ganador de dos etapas.

También dejó atrás al belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien durante la competencia estuvo cerca de llevarse el título. Por el lado de los ciclistas colombianos, estos fueron sus resultados en la última etapa y el mejor en la clasificación general final.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Como fue la tendencia durante toda la vuelta, Santiago Buitrago fue el mejor de los colombianos durante la séptima y última etapa. El ciclista del Bahrain Victorious llegó en la posición número 25. Einer Rubio ocupó la casilla 50.

Ivan Ramiro Sosa, del equipo Kern Pharma, llegó a la línea de meya en la posición 68. Más abajo, puesto 83, estuvo el ídolo Nairo Quintana (Movistar Team) que nunca pudo terminar de tener un gran día en la Vuelta a Cataluña.

Finalmente, Samuel Florez, del Modern Adventure Pro Cycling, cerró la participación de los colombianos en la casilla 97. Aquí quedó la clasificación general final que dejó como campeón al danés Jonas Vingegaard.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Jonas VingegaardTeam Visma25:56:36
2Lenny MartinezBahrain - Victorious+1:22
3Florian LipowitzRed Bull - BORA - Hansgrohe+1:30
4Valentin Paret-PeintreSoudal Quick-Step+1:43
5Remco EvenepoelRed Bull - BORA - Hansgrohe+2:13
6Felix GallDecathlon CMA CGM+3:17
7Mattias SkjelmoseLidl - Trek+4:11
8Cian UijtdebroeksMovistar Team+5:20
9Matthew RiccitelloDecathlon CMA CGM+5:25
10Richard CarapazEF Education - EasyPost+5:36
11Santiago BuitragoBahrain - Victorious+6:15

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Por Agencia AFP

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

la SEDE

Vuelta a Cataluña 2026

Vuelta a Cataluña

Vuelta a Cataluña etapa 6

ciclismo

ciclismo mundial

ciclistas colombianos

Nairo Quintana

Santiago Buitrago

ciclismo colombiano

clasificación general de la Vuelta a Cataluña

general de la Vuelta a Cataluña 2026

colombianos en la Vuelta a Cataluña

Jonas Vingegaard

Vuelta a Cataluña sexta etapa

Lenny Martínez

Florian Lipowitz

Remco Evenepoel

top 10 Vuelta a Cataluña

Vingegaard campeón

campeón de la Vuelta a Cataluña

campeón de la Vuelta a Cataluña 2026

Tour de Francia

Tour de Francia 2026

World Tour

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.