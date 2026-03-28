Vuelta a Cataluña sexta etapa: Jonas Vingegaard dominó la fracción y se perfila como campeón

Jonas Vingegaard, corredor del Team Visma, besando su bicicleta al finalizar la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 este sábado 28 de marzo. Foto: AFP - JOSEP LAGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El danés Jonas Vingegaard noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Vuelta a Cataluña 2026. Ganó en solitario la sexta etapa en la llegada en alto de este sábado 28 de marzo a Queralt, lo que le asegura, salvo un desastre improbable, el título el próximo domingo 29 en Barcelona.

Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en la meta en solitario y transmitiendo un claro mensaje de superioridad. El francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero correspondientemente, a diez segundos cada uno.

El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto, quedando atrás respecto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, quien asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos 30 kilómetros.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Santiago Buitrago fue el mejor de los nuestros ocupando la posición número 13 de la sexta etapa. El boyacense Nairo Quintana hizo parte del lote de fuga, pero al final no pudo estar ni siquiera entre los primeros 50 de la fracción.

Einer Rubio, compañero de Nairo en el Movistar Team, tuvo un mejor día y terminó la etapa en la plaza 37. Un poco más arriba, posición número 28, se ubicó Ivan Ramiro Sosa, del Kern Pharma, luego de completar los 158 km en seis horas y nueve minutos.

Con apenas una etapa aún por correrse, parece que Santiago Buitrago es el único colombiano con chances reales de colarse dentro del top 10. El ecuatoriano Richard Carapaz, décimo, está 39 segundos por delante de Buitrago.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Jonas Vingegaard Team Visma 23:49:52 2 Lenny Martinez Bahrain - Victorious +1:22 3 Florian Lipowitz Red Bull - BORA - Hansgrohe +1:30 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step +1:43 5 Remco Evenepoel Red Bull - BORA - Hansgrohe +2:17 6 Felix Gall Decathlon CMA CGM +3:17 7 Mattias Skjelmose Lidl - Trek +4:11 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team +5:20 9 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM +5:25 10 Richard Carapaz EF Education - EasyPost +5:36 11 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious +6:15

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador