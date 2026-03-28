Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Vuelta a Cataluña sexta etapa: Jonas Vingegaard dominó la fracción y se perfila como campeón

El colombiano Santiago Buitrago está a 39 segundos del décimo lugar de la clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP y Redacción Deportes
28 de marzo de 2026 - 05:22 p. m.
Jonas Vingegaard, corredor del Team Visma, besando su bicicleta al finalizar la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 este sábado 28 de marzo.
Jonas Vingegaard, corredor del Team Visma, besando su bicicleta al finalizar la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 este sábado 28 de marzo.
Foto: AFP - JOSEP LAGO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El danés Jonas Vingegaard noqueó a sus rivales en la lucha por el título en la Vuelta a Cataluña 2026. Ganó en solitario la sexta etapa en la llegada en alto de este sábado 28 de marzo a Queralt, lo que le asegura, salvo un desastre improbable, el título el próximo domingo 29 en Barcelona.

Como la víspera en la etapa reina del Col de Pal, Vingegaard atacó en la última subida y dio una exhibición de fuerza, entrando en la meta en solitario y transmitiendo un claro mensaje de superioridad. El francés Lenny Martínez y el alemán Florian Lipowitz terminaron segundo y tercero correspondientemente, a diez segundos cada uno.

Vínculos relacionados

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras el triunfo de Vingegaard
Así quedaron los colombianos en la general de la Vuelta a Cataluña tras la etapa 4
Así está la clasificación general de la Vuelta a Cataluña después de la tercera etapa

El gran derrotado del día fue el austríaco Felix Gall, segundo en la clasificación general antes de la etapa y que perdió el ritmo en el descenso del penúltimo puerto, quedando atrás respecto al grupo de líderes, que lideraba entonces el belga Remco Evenepoel, quien asumió un rol de compañero de equipo en favor de Lipowitz en los últimos 30 kilómetros.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Santiago Buitrago fue el mejor de los nuestros ocupando la posición número 13 de la sexta etapa. El boyacense Nairo Quintana hizo parte del lote de fuga, pero al final no pudo estar ni siquiera entre los primeros 50 de la fracción.

Einer Rubio, compañero de Nairo en el Movistar Team, tuvo un mejor día y terminó la etapa en la plaza 37. Un poco más arriba, posición número 28, se ubicó Ivan Ramiro Sosa, del Kern Pharma, luego de completar los 158 km en seis horas y nueve minutos.

Con apenas una etapa aún por correrse, parece que Santiago Buitrago es el único colombiano con chances reales de colarse dentro del top 10. El ecuatoriano Richard Carapaz, décimo, está 39 segundos por delante de Buitrago.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Jonas VingegaardTeam Visma23:49:52
2Lenny MartinezBahrain - Victorious+1:22
3Florian LipowitzRed Bull - BORA - Hansgrohe+1:30
4Valentin Paret-PeintreSoudal Quick-Step+1:43
5Remco EvenepoelRed Bull - BORA - Hansgrohe+2:17
6Felix GallDecathlon CMA CGM+3:17
7Mattias SkjelmoseLidl - Trek+4:11
8Cian UijtdebroeksMovistar Team+5:20
9Matthew RiccitelloDecathlon CMA CGM+5:25
10Richard CarapazEF Education - EasyPost+5:36
11Santiago BuitragoBahrain - Victorious+6:15

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Por Agencia AFP

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

la SEDE

Vuelta a Cataluña 2026

Vuelta a Cataluña

Vuelta a Cataluña etapa 6

ciclismo

ciclismo mundial

ciclistas colombianos

Nairo Quintana

Santiago Buitrago

ciclismo colombiano

clasificación general de la Vuelta a Cataluña

general de la Vuelta a Cataluña 2026

colombianos en la Vuelta a Cataluña

Jonas Vingegaard

Vuelta a Cataluña sexta etapa

Lenny Martínez

Florian Lipowitz

Remco Evenepoel

top 10 Vuelta a Cataluña

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.