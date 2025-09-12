Hinchas colombianos, entre los más ansiosos por vivir el Mundial 2026

Hinchas colombianos acompañando a su selección en el estadio El Campín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El fervor por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se siente con fuerza en Colombia. A tan solo 24 horas de la apertura el plazo de inscripción para el Sorteo de Preventa de Visa, la FIFA confirmó que ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes de entradas.

Hinchas de más de 200 países diferentes ya arrancaron el proceso para adquirir sus entradas. Entre ellos, destaca la presencia masiva de aficionados colombianos, quienes se ubicaron entre los más activos de esta primera etapa de venta.

La FIFA indicó que mayor parte de solicitudes provino de personas residentes en los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, aparecen también hinchas de potencias futboleras y tradicionales animadores de la cita orbital.

Los aficionados de Colombia, al igual de otras naciones con gran seguimiento del deporte más popular como Argentina, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania también hacen parte de los más ansiosos por asistir al evento, según indicó la FIFA.

“La gran cantidad de inscripciones recibidas demuestra el enorme entusiasmo que ha despertado la Copa Mundial 2026 y hasta qué punto se convertirá en un hito en la historia del fútbol”, declaró Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26.

El proceso de inscripción para el sorteo permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre, y la FIFA aclaró que el momento en que se registre cada aficionado no influye en sus posibilidades de éxito: todas las solicitudes tendrán el mismo valor en el proceso de selección aleatorio.

Los hinchas seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, junto con las instrucciones sobre la fecha y hora para realizar la compra de sus boletos, que comenzará de manera oficial el miércoles 1 de octubre.

Los precios de las entradas para los partidos de la fase de grupos arrancarán desde 60 dólares (aproximadamente 250.000 pesos colombianos). En total, se ofrecerán tiquetes para los 104 encuentros del torneo, así como modalidades específicas para cada sede y cada equipo.

