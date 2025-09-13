¿Cuánto dinero ganarán Canelo y Crawford en la pelea del año?

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (izq.) y el estadounidense Terence Crawford posan durante la presentación de su combate en Las Vegas. Foto: EFE - Octavio Guzman

Las luces de Las Vegas se preparan para recibir la pelea del año. Este sábado, en el Allegiant Stadium —escenario que por primera vez se convertirá en ring de boxeo—, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se verán las caras ante cerca de 65.000 espectadores.

El mexicano, campeón indiscutido del peso supermediano, se mide al estadounidense que brilló como monarca del superligero y del welter, en un combate que ya se perfila como histórico. Ambos llegan con un récord impresionante: 108 peleas combinadas sin haber sufrido un solo nocaut.

“Canelo”, de 35 años, suma 63 victorias (39 por la vía rápida), dos empates y dos derrotas, ambas por decisión: la primera en 2013 frente al legendario y polémico Floyd Mayweather Jr., y la segunda en 2022 contra el ruso Dmitry Bivol.

Crawford, de 37, mantiene un invicto de 41 combates (31 nocauts) y aceptó el reto de subir dos divisiones para enfrentar al mexicano en busca de consolidar aún más su legado.

¿Cuánto dinero ganarán “Canelo” y Crawford?

Pero la expectativa no solo está en lo deportivo: las bolsas de este choque llaman la atención de fanáticos y especialistas. Según reportes de prensa como The Athletic y ESPN, Álvarez recibiría cerca de 100 millones de dólares (unos 389.000 millones de pesos colombianos).

La cifra forma parte del contrato firmado con el magnate saudí Turki Alalshikh, en el marco de la plataforma Riyadh Season, que cerró un acuerdo por cuatro peleas valorado en unos 400 millones de dólares. El número final no ha sido confirmado por Canelo ni su equipo.

Dana White, presidente de la UFC y socio del boxeador, alimentó las especulaciones al señalar que la bolsa cercana a los 100 millones era “probable”. En contraste, Crawford percibirá una cifra mucho menor: 10 millones de dólares (unos 42.000 millones de pesos colombianos).

El propio pugilista estadounidense lo confirmó en el pódcast Ring Champs, aunque dejó claro que su motivación no es económica: “Lo hago por el legado”, señaló. La diferencia refleja no solo el peso mediático de entre ambos, sino también la apuesta personal de Crawford.

