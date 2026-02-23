Jonas Vingegaard hará su debut en 2026: esta será su primera carrera del año

El ciclista danés aseguró a comienzos de temporada que estará presente en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. Foto: EFE - Javier Lizón

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour de Francia y triunfador en la Vuelta 2025, tomará la salida en la París-Niza, que se disputará del 8 al 15 de marzo, por lo que iniciará así su temporada tras no haber participado, como tenía en principio previsto, en el reciente Tour UAE.

“Estoy emocionado de volver a estar en la salida de la París-Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras sufrir una caída y enfermarme, me tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y tengo muchas ganas después de un largo invierno de entrenamiento”, señaló Vingegaard en las cuentas oficiales del equipo en redes sociales.

Después de la Vuelta 2025, en la que se llevó el maillot rojo, Vingegaard compitió en el Campeonato de Europa de carretera, donde se retiró.

El de Hillerslev competirá en la París-Niza; más tarde en la Volta a Catalunya, del 23 al 29 de marzo; y el Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo; antes de afrontar el Tour de Francia, del 4 al 26 de julio.

La caída que lo alejó del UAE Tour

Jonas Vingegaard sufrió una caída durante un entrenamiento en Málaga (sur de España) al tratar de zafarse de un aficionado en bicicleta en enero, según explicó el equipo Visma-Lease a bike.

“Vingegaard sufrió una caída durante un entrenamiento. Afortunadamente, se encuentra bien y no ha sufrido ninguna lesión grave”, anunció el equipo neerlandés en un comunicado.

El sur de España, en particular la región de Calpe, se ha convertido en los últimos años en el epicentro del ciclismo profesional durante el invierno, época en la que la inmensa mayoría de los equipos se instalan allí para preparar la temporada.

Esto atrae a una multitud cada vez mayor de ciclistas aficionados deseosos de observar a las estrellas del pelotón mientras entrenan e intentan seguirles en sus salidas en carreteras abiertas a todos.

Esta convivencia molesta cada vez más a los profesionales, sobre todo a los corredores más populares, como Remco Evenepoel o Mathieu van der Poel, a quienes suelen seguir grupos numerosos de aficionados con sus teléfonos en la mano.

