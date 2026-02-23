Horarios de los partidos de vuelta en el repechaje de Champions League

Los tres equipos de Italia están en la cuerda floja, mientras que el duelo entre Real Madrid y Benfica promete un cierre emocionante. Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

La Liga de Campeones vuelve a la acción para definir a los ocho equipos que avanzarán a los octavos de final. El calcio podría quedarse sin representantes en la siguiente fase, un escenario impensado hace apenas unas décadas. Inter, Juventus y Atalanta están obligados a remontar sus respectivas series si quieren evitar un golpe que marcaría época.

Por otro lado, el juego más atractivo será Real Madrid vs. Benfica, que tendrá un tercer capítulo de una saga inesperada pero muy entretenida en esta edición de Champions League.

Italia, ante un riesgo histórico en la Champions League

Desde la creación del actual formato de la Liga de Campeones en 1992, Italia siempre contó con al menos un equipo en los cruces directos. En los años noventa, la Serie A dominaba el continente: siete finales consecutivas con presencia italiana —con títulos para Milan (1994) y Juventus (1996)— y hasta una final exclusivamente italiana en la temporada 2002-2003.

Sin embargo, desde que Inter levantó la “Orejona” en 2010 bajo la conducción de Mourinho, ningún club del país ha vuelto a coronarse. Juventus perdió las finales de 2015 y 2017, mientras que el Inter cayó en 2023 y 2025. Ahora, el riesgo podría ser que ningún equipo avance a octavos.

El panorama no es alentador. El martes, Inter debe remontar el 3-1 sufrido en Noruega ante el sorprendente Bodo/Glimt. El actual líder de la Serie A y subcampeón europeo necesita ganar por dos goles para forzar la prórroga. Además, mantiene la duda sobre su capitán, Lautaro Martínez, lesionado en la ida. El rival ya demostró carácter en la fase previa tras imponerse a Manchester City y Atlético de Madrid.

El miércoles será el turno de Juventus y Atalanta. La ‘Vecchia Signora’ llega golpeada tras el 5-2 encajado ante Galatasaray, mientras que el equipo de Bérgamo cayó 2-0 frente a Borussia Dortmund.

En contraste, el vigente campeón y uno de los grandes favoritos, Paris Saint-Germain, intentará hacer valer el 3-2 conseguido contra Mónaco para sellar su pase y esperar rival entre Barcelona o Chelsea.

Tensión en el Bernabéu

Otros cruces parecen encaminados. Newcastle goleó 6-1 a Qarabag en la ida y Bayer Leverkusen venció 2-0 a Olympiacos, por lo que parten con amplia ventaja.

En Madrid se definirán dos boletos. El martes, Atlético de Madrid recibe al Brujas tras el 3-3 en Bélgica, una serie completamente abierta. El miércoles, Real Madrid defenderá en el Santiago Bernabéu el 1-0 obtenido en Lisboa frente a Benfica.

El duelo en la capital española llega con menos tensión de la prevista. Mourinho no estará tras su expulsión en la ida, y la UEFA anunció la suspensión provisional de Gianluca Prestianni, señalado por presuntos insultos racistas en el encuentro de Lisboa. Con ese contexto, el conjunto merengue buscará enfocarse exclusivamente en certificar su clasificación.

Horarios de los partidos en Colombia

Los encuentros se podrán ver en los canales de ESPN y en Disney+.

Martes

12:45 p.m.: Atlético de Madrid vs. Brujas (global 3-3)

3:00 p.m.: Newcastle vs. Qarabag (6-1)

3:00 p.m.: Inter vs. Bodo/Glimt (1-3)

3:00 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Olympiacos (2-0)

Miércoles

12:45 p.m.: Atalanta vs. Borussia Dortmund (0-2)

3:00 p.m.: Juventus vs. Galatasaray (2-5)

3:00 p.m.: Paris Saint-Germain vs. Mónaco (3-2)

3:00 p.m.: Real Madrid vs. Benfica (1-0)

