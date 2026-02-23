Deporte en México prende las alarmas: drásticas decisiones del fútbol y tenis por violencia

En medio del clima de tensión, la Liga MX anunció la reprogramación del partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

La jornada deportiva en México quedó seriamente afectada tras la ola de disturbios desatada por la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El capo, de 59 años, murió el domingo en un operativo del Ejército mexicano para capturarlo, lo que generó una reacción violenta en distintos estados del país.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el balance preliminar dejó al menos 62 personas fallecidas, entre ellas 34 presuntos integrantes del cartel, 25 miembros de la Guardia Nacional, un fiscal estatal, un guardia de seguridad y un civil. Tras el operativo, grupos armados bloquearon carreteras y prendieron fuego a supermercados, bancos y vehículos, incluida la capital de Jalisco, Guadalajara, ciudad que será una de las sedes del Mundial 2026.

Liga MX reprograma partidos y pide a los hinchas no asistir

En medio del clima de tensión, la Liga MX anunció la reprogramación del partido entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura 2026. El compromiso estaba previsto para disputarse en el estadio La Corregidora, pero fue aplazado sin fecha definida.

El club Querétaro pidió expresamente a sus aficionados no acudir al escenario deportivo y aseguró que informará oportunamente la nueva programación.

La violencia también alcanzó a la Liga MX Femenil. El duelo entre Necaxa y Querétaro estuvo cerca de suspenderse cuando, en el inicio del segundo tiempo, jugadoras abandonaron momentáneamente el campo en medio de la confusión. Finalmente, tras unos minutos de retraso, el encuentro se completó con triunfo 2-1 para el equipo local. Según una fuente consultada por medios internacionales, el pánico se habría originado por el ruido de motocicletas que fue confundido con disparos.

Además, la Liga Expansión MX confirmó la suspensión de dos compromisos de la segunda división masculina: los encuentros entre Jabia Brava y Correcaminos, y Tapatío frente a Tlaxcala, también serán reprogramados.

Guadalajara y el impacto en el Mundial 2026

Guadalajara, ciudad de aproximadamente 1,4 millones de habitantes, será sede de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluido el choque entre Uruguay y España el 26 de junio en el Estadio Akron. Precisamente en ese escenario fue suspendido el clásico femenino entre Chivas y América.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la suspensión del transporte público, las clases presenciales y los eventos masivos durante el domingo y el lunes, en un intento por contener la situación.

El Abierto Mexicano de Tenis sigue en pie

Mientras varios eventos futbolísticos fueron alterados, los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis aseguraron que el torneo ATP en Acapulco se desarrollará con normalidad. A través de un comunicado, negaron versiones sobre una eventual cancelación por motivos de seguridad y señalaron que mantienen coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales.

El certamen, que inicia su ronda principal este lunes, se disputa en el estado de Guerrero, una de las regiones sobre las que el gobierno de Estados Unidos ha emitido advertencias de viaje por riesgos de violencia.

Pese a la compleja coyuntura, el tenis mantiene su calendario, mientras el fútbol mexicano intenta reorganizar su programación en medio de un contexto de alta tensión nacional.

