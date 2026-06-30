Tour de Francia 2026: fecha, favoritos y los cinco colombianos que estarán en competencia

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Gran Fondo El Origen x Egan

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Del 4 al 26 de julio, el mundo del ciclismo volverá a centrar su atención en el Tour de Francia 2026, la carrera más prestigiosa del calendario. La edición de este año arrancará en Barcelona, desde donde comenzará el recorrido de tres semanas que definirá al nuevo campeón.

Todas las miradas estarán puestas sobre el esloveno Tadej Pogacar, quien buscará conquistar su quinto título, mientras que el danés Jonas Vingegaard aparece nuevamente como su principal rival en la lucha por el maillot amarillo.

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Además del esperado duelo entre las dos grandes figuras del ciclismo actual, Colombia tendrá motivos para ilusionarse con la presencia de cinco corredores que buscarán dejar huella en la competencia.

El nombre que más expectativa genera es el de Egan Bernal, quien finalmente estará en la prueba con el Ineos Grenadiers. Inicialmente, el campeón del Tour en 2019 tenía previsto disputar la Vuelta a España, pero una lesión del británico Oscar Onley abrió un lugar en la nómina y le permitió regresar a la carrera francesa.

Junto a Bernal también competirán Einer Rubio, uno de los escaladores colombianos con mayor proyección; Harold Tejada, del Astana, quien ha firmado una destacada temporada y llega con confianza para ser protagonista en la montaña; Sergio Higuita, también integrante del Astana, y Fernando Gaviria, quien buscará pelear por victorias en las etapas destinadas a los velocistas.

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Las aspiraciones colombianas pasan por conseguir al menos un triunfo de etapa y, además, intentar ubicar a alguno de sus representantes entre los cinco mejores de la clasificación general. Bernal, Rubio, Tejada e Higuita cuentan con condiciones para pelear en la montaña y soñar con una actuación destacada durante las tres semanas de competencia.

El reto no será sencillo, pero el ciclismo colombiano quiere volver a escribir una página importante en el Tour. La última victoria de etapa para el país llegó en 2020, cuando Miguel Ángel López se impuso en la etapa 17. .

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