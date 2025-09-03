Vingegaard: “Tenía ganas de celebrar en meta el cumpleaños de mi hijo”

El ciclista danés Jonas Vingegaard del Team Visma durante la undécima etapa de la Vuelta España 2025, disputada este miércoles con salida y llegada en Bilbao. Foto: EFE - Javier Lizón

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder de la Vuelta, se mostró decepcionado al final de la undécima etapa, que se vio interrumpida debido a las protestas en pro de Palestina. Era el cumpleaños de su hijo y no le pudo dedicar la victoria en la meta prevista en la Gran Vía de Bilbao.

“Hoy es el cumpleaños de mi hijo, tiene un año, y tenía muchas ganas de celebrarlo en la meta. Trabajamos todo el día para conseguirlo, y no tener la oportunidad de ganar es bastante decepcionante. Tenía la ambición de ganar la etapa, y estaba en una buena posición para intentarlo”, dijo el dueño de la camiseta roja.

La meta de la undécima etapa se adelantó “por seguridad” a 3 km de la meta bilbaína, donde pasó en primer lugar acompañado en ese momento por el británico Tom Pidcock, integrante del Q36.5, quien peleaba a su vez por meterse en el podio de la general.

“Quería la victoria, y aun así crucé la nueva meta primero. Es una pena no poder llevarle un osito de peluche a mi hijo hoy, pero espero tener dos mañana”, comentó Vingegaard, quien manifestó su reconocimiento al trabajo de los agentes de seguridad ante los incidentes de la etapa.

Vingegaard vs Pidcock in Bilbao! 🔥



Jonas Vingegaard reflects on his battle with Tom Pidcock on Stage 11 of La Vuelta 👏 pic.twitter.com/dsW5XLIl9J — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 3, 2025

“Creo que la policía hizo el mejor trabajo posible. La primera vez que cruzamos la meta, vimos que había gente y muchos manifestantes, pero la policía intentó bloquearlos lo máximo posible. En la segunda subida también hubo algunos que nos estorbaron, pero no me sentí especialmente inseguro”, señaló.

Tras recibir por la radio de su equipo de la noticia de la conclusión anticipada de la etapa, Vingegaard sintió una gran decepción”. “Quería seguir a Tom Pidcock , que iba rapidísimo en la subida, y logré alcanzarlo en la bajada. No estoy seguro de si se daba cuenta de que hoy no había ningún ganador de etapa, porque parecía que quería continuar”, concluyó.

Así era la etapa 11 de la Vuelta a España

La Vuelta a España 2025 vivió este miércoles una jornada atípica en Bilbao con la disputa de la etapa 11. Sobre el papel era un recorrido escarpado, con siete premios de montaña, además de un esprint especial. Sin embargo, la atención se centró tanto en la carretera como fuera de ella.

El recorrido contemplaba una extensión de 157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel. Sin embargo, cuando faltaban 10 km para el final, la organización decidió que la etapa sería neutralizada a falta de tres kilómetros debido a que activistas pro-Palestina bloquearon la línea de llegada.

El inicio de la etapa también estuvo marcado por las protestas. Tras la salida desde las inmediaciones del estadio San Mamés, el pelotón fue detenido durante algunos minutos. Un grupo de manifestantes simpatizantes de la causa palestina interrumpió la marcha para rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Hoy, estos manifestantes catalanes han paralizado la Vuelta a España en solidaridad con el pueblo de Palestina a su paso por Olot y en repulsa a la participación del equipo ciclista de Israel. Grandes. pic.twitter.com/qvxu82fATo — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 28, 2025

Banderas y mensajes en favor de Palestina se repitieron a lo largo de Bilbao, siguiendo una tendencia ya vista en esta edición de la carrera. Por ejemplo, en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos, un grupo de activistas entorpeció el paso de la escuadra israelí.

La Vuelta a España continuará este jueves con su decimosegunda etapa con una nueva jornada escarpada. El pelotón saldrá de Laredo y pondrá rumbo a Los Corrales de Buelna. El recorrido será de 144,9 kilómetros de extensión y 2.393 metros de desnivel positivo.

