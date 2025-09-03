Vuelta a España: no hubo ganador en la etapa 11 por protestas en Bilbao

Resume e infórmame rápido

La Vuelta a España 2025 vivió este miércoles una jornada atípica en Bilbao con la disputa de la etapa 11. Sobre el papel era un recorrido escarpado, con siete premios de montaña, además de un esprint especial. Sin embargo, la atención se centró tanto en la carretera como fuera de ella.

El recorrido contemplaba una extensión de 157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel. Sin embargo, cuando faltaban 10 km para el final, la organización decidió que la etapa sería neutralizada a falta de tres kilómetros debido a que activistas pro-Palestina bloquearon la línea de llegada.

El final de la etapa 11 de la Vuelta a España 🇪🇸 a 3 km de la meta en la que no hubo ganador por protestas pro Palestina contra el equipo Israel Premier Tech en la llegada en Bilbao. Parece que no le avisaron a los ciclistas y si es así es una vergüenza.pic.twitter.com/BWPfE5INjf — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 3, 2025

Aunque oficialmente no hubo ganador, en el terreno deportivo se vivió un mano a mano entre: Tom Pidcock atacó en los últimos metros y a su rueda se mantuvo Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general. Cruzaron juntos la meta simbólica y el danés afianzó su liderato.

El inicio de la etapa también estuvo marcado por las protestas. Tras la salida desde las inmediaciones del estadio San Mamés, el pelotón fue detenido durante algunos minutos. Un grupo de manifestantes simpatizantes de la causa palestina interrumpió la marcha para rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Banderas y mensajes en favor de Palestina se repitieron a lo largo de Bilbao, siguiendo una tendencia ya vista en esta edición de la carrera. Por ejemplo, en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos, un grupo de activistas entorpeció el paso de la escuadra israelí.

Santiago Buitrago fue protagonista este miércoles durante buena parte de la jornada. El ciclista colombiano del Bahrain Victorious se escapó en solitario y mantuvo la ventaja durante varios minutos, pero fue alcanzado por el grupo perseguidor a 25 kilómetros del final.

🔥 Buitrago is caught and the favorites test each other before the final climb!



⚔️ ¡Buitrago cazado y los favoritos se miden antes de la última subida!



⛰ 2️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐕𝐄𝐑𝐎



1️⃣ 🇬🇧 Ben Tulett - @vismaleaseabike - 5 p.

2️⃣ 🇧🇪 Victor Campenaerts - @vismaleaseabike -… pic.twitter.com/StUYTBuE19 — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2025

La Vuelta a España continuará este jueves con su decimosegunda etapa con una nueva jornada escarpada. El pelotón saldrá de Laredo y pondrá rumbo a Los Corrales de Buelna. El recorrido será de 144,9 kilómetros de extensión y 2.393 metros de desnivel positivo.

