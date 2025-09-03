No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Vuelta a España: no hubo ganador en la etapa 11 por protestas en Bilbao

El danés Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, y el británico Tom Pidcock registraron los mejores tiempos en una jornada que fue recortada por los bloqueos de activistas pro Palestina en la línea de meta.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 03:57 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Vuelta a España 2025 vivió este miércoles una jornada atípica en Bilbao con la disputa de la etapa 11. Sobre el papel era un recorrido escarpado, con siete premios de montaña, además de un esprint especial. Sin embargo, la atención se centró tanto en la carretera como fuera de ella.

Vínculos relacionados

Sin triunfalismos, con corazón: Colombia, por la clasificación
El favorable historial de Colombia ante Bolivia en Barranquilla
Preocupación en Argentina por Miguel Ángel Russo, hospitalizado en Buenos Aires

El recorrido contemplaba una extensión de 157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel. Sin embargo, cuando faltaban 10 km para el final, la organización decidió que la etapa sería neutralizada a falta de tres kilómetros debido a que activistas pro-Palestina bloquearon la línea de llegada.

Aunque oficialmente no hubo ganador, en el terreno deportivo se vivió un mano a mano entre: Tom Pidcock atacó en los últimos metros y a su rueda se mantuvo Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general. Cruzaron juntos la meta simbólica y el danés afianzó su liderato.

El inicio de la etapa también estuvo marcado por las protestas. Tras la salida desde las inmediaciones del estadio San Mamés, el pelotón fue detenido durante algunos minutos. Un grupo de manifestantes simpatizantes de la causa palestina interrumpió la marcha para rechazar la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Banderas y mensajes en favor de Palestina se repitieron a lo largo de Bilbao, siguiendo una tendencia ya vista en esta edición de la carrera. Por ejemplo, en la quinta etapa, una contrarreloj por equipos, un grupo de activistas entorpeció el paso de la escuadra israelí.

Santiago Buitrago fue protagonista este miércoles durante buena parte de la jornada. El ciclista colombiano del Bahrain Victorious se escapó en solitario y mantuvo la ventaja durante varios minutos, pero fue alcanzado por el grupo perseguidor a 25 kilómetros del final.

La Vuelta a España continuará este jueves con su decimosegunda etapa con una nueva jornada escarpada. El pelotón saldrá de Laredo y pondrá rumbo a Los Corrales de Buelna. El recorrido será de 144,9 kilómetros de extensión y 2.393 metros de desnivel positivo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Vuelta a España

Etapa 11

Santiago Buitrago

Bilbao

Ciclismo colombiano

 

Gilberto R.M.(54899)Hace 6 minutos
El malvado GENOCIDA y repudiado mundialmente Estado de Israel - a pesar del padrinazgo gringo-, caerá estrepitosamente.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar