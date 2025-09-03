Néstor Lorenzo sobre partido contra Bolivia: “Creo que llegamos muy bien”

Néstor Lorenzo dirigirá ante Bolivia su partido número 37 al frente de la selección de Colombia. Foto: AFP - EVARISTO SA

En un encuentro con los medios de comunicación en la antesala del partido contra Bolivia, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró optimista y cauteloso de cara al decisivo duelo por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

La conferencia de prensa tuvo lugar este miércoles en la sala del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el estratega argentino estuvo acompañado por el experimentado arquero David Ospina. En plena conferencia se fue la luz y el inconveniente fue solucionado en brevedad.

Lorenzo subrayó la importancia de mantener la calma y la concentración en un encuentro tan crucial, en el que un resultado favorable podría sellar el cupo de Colombia a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Una victoria frente a Bolivia sellaría el boleto.

¿Cuál es la clave para hablar con los muchachos y mantener esa energía positiva?

En principio, manejar las emociones, sobre todo una emoción que a veces te traiciona que es la ansiedad en estos casos. Pero bueno, tenemos un plantel maduro, jugadores que ya han jugado finales, partidos decisivos y creo que llegamos muy bien.

¿Qué esperan de Bolivia? Ellos tienen una posibilidad matemática.

Con respecto a Bolivia es un equipo que es muy ordenado tácticamente. No creo que se vaya a meter muy atrás. Creo que va a elegir un bloque medio poblado,compacto, como para evitar el inicio de nuestros circuitos de juego. Y bueno, hay que abrir caminos. La responsabilidad es nuestra en esta cancha y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera.

¿Subestimamos mucho en Colombia a Bolivia?

Creo que cometemos el error muchas veces de subestimar, ¿no? Perú nos ha complicado la vida muchas veces y sin embargo también la última vez se pensaban que íbamos a hacerle cuatro goles. No es fácil, son jugadores de experiencia. Todos los equipos tienen un once que tiene jugadores de experiencia, de buen pie. Hay que abrirlo, el partido, y manejar los tiempos, no dejarse llevar por la ansiedad, por las emociones, y que la gente apoye siempre, en las buenas y en las malas. Esperemos que de aquí en adelante sean todas buenas, sobre todo el día jueves.

¿Cómo trabajan desde lo mental?

Manejando la ansiedad y teniendo un plan de juego en el partido, conociendo al rival y sabiendo por dónde ir o por dónde no ir. Eso es lo fundamental, lo que estamos tratando de bajarle a los muchachos.

¿Qué decirles a esas personas que van a estar pendientes de cada transmisión de radio y de televisión?

A la gente que crea, que crea, que el equipo transmita. Yo le digo a los muchachos que la gente recibe lo que transmitimos desde dentro del campo, pero hay veces que cuando uno se frustra por una jugada o porque erra un gol, o comete un error, es bueno que la gente siga creyendo y apoye, que ustedes también desde su lugar tengan un mensaje de positivismo y de optimismo,

¿Cómo encontrar espacios frente a Bolivia?

Bueno, esa es la táctica ofensiva que tenemos que preparar, son variantes, son muchas variantes, muchos movimientos que hacen del funcionamiento y poner a nuestros mejores jugadores mano a mano con ellos. Ellos van a tratar de evitar eso con basculaciones, retrocesos, relevos y tratar de mover rápido la pelota sobre todo, y ser incisivo y llegar a terminar la jugada.

¿Qué incidencia tiene para la selección los cambios de liga y de sistema de jugadores como Jorge Carrascal, que pasó de Rusia a Brasil?

Cada liga tiene su característica y eso hace que sean distintos los casos, yo creo que el que se va de América a una liga de primera línea europea está un paso adelante. El caso de Carrascal, por ejemplo, que Rusia no es primera línea europea, pero es un campeonato muy intenso, hay muchas transiciones, se usa mucho el físico, va a cambiar porque el Flamengo juega más al toque corto y al progreso a partir de la tenencia del balón. Yo creo que todos los cambios son positivos.

¿Qué criterios utiliza usted para poner a un jugador sobre otro a la hora de ser titular?

Todo, lo táctico, lo físico, lo mental, su carrera, todo un poco. A veces la característica solo técnica te induce a tomar una decisión a favor de ese jugador, pero hay otras características que hacen que el otro compense o que a la hora de jugar un partido como son los de eliminatoria, tenga una ventaja.

¿En qué momento podría tener minutos Dayro Moreno?

Dayro es un jugador más dentro del plantel. Se ha ganado la convocatoria con base a lo que está haciendo en su club, a la continuidad y a la regularidad que ha tenido. Es una opción, como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Creemos en las condiciones por las que ha sido citado, porque es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes y tiene experiencia. Vamos a analizar cada momento del partido.

