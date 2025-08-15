Kevin Castillo ficha por Movistar y será compañero de Nairo Quintana

Kevin Castillo, líder de la clasificación general del Clásico RCN. Foto: Clásico RCN

El ciclista risaraldense Kevin David Castillo fue anunciado oficialmente este viernes como nuevo corredor del Team Movistar, escuadra con la que competirá en la parte final de la temporada 2025. Llega al conjunto español tras disputar hace pocos días la Vuelta a Colombia con el Team Sistecrédito.

Con su incorporación, Movistar aumenta el número de ciclistas colombianos en sus filas. Castillo compartirá ahora equipo con el histórico Nairo Quintana, además de Éiner Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria, todos referentes del ciclismo nacional en la estructura telefónica.

“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo. Me llena de orgullo el poder estar aquí. Daré lo mejor en las próximas carreras y espero hacerlo muy bien”, afirmó en su presentación oficial.

Nacido en Marsella (Risaralda) en 2002, Castillo se ha hecho un nombre en el ámbito local. El año pasado se consagró campeón del Clásico RCN y, a comienzos de la actual temporada, ocupó el tercer lugar en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Castillo reforzará de manera temporal a la escuadra telefónica en la recta final de la campaña. “Su llegada responde al interés del equipo por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional”, señaló el Movistar Team en un comunicado.

El ciclista colombiano hará parte de algunas competiciones seleccionadas del calendario europeo, con el objetivo de seguir su formación en un entorno de alto rendimiento. Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.

