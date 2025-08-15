No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Colombia conquistó tres nuevos oros en Chengdú gracias al patinaje

Con seis oros y más de 20 medallas, la delegación nacional, con figuras como Gabriela Rueda, María Fernanda Timms y Juan Jacobo Mantilla, pisa fuerte en los Juegos Mundiales.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025 - 12:13 p. m.
Gabriela Rueda volvió a poner a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.
Gabriela Rueda volvió a poner a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025.
Foto: Juegos Mundiales de Chengdú 2025
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La delegación de Colombia alcanzó este viernes su sexta medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, impulsada una vez más por el patinaje de velocidad, disciplina que ha sido la gran protagonista de la cosecha nacional en las justas que se disputan en China.

La jornada comenzó con el dominio de María Fernanda Timms y Gabriela Rueda en la pista esprint 1.000 metros, prueba en la que firmaron un histórico 1-2. El oro fue para Timms, la plata para Rueda y el bronce para la neerlandesa Fran Vanhoutte.

Vínculos relacionados

Así quedaron los grupos tras la fecha 3 en la Liga BetPlay Femenina
Colombia subió al tercer lugar del medallero en los Panamericanos con 14 oros
Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 en Barranquilla: la cita de los mejores

En la misma prueba, pero en la rama masculina, el turno de subirse al podio fue para Jhon Edwar Tascón, quien se quedó con la medalla de plata tras escoltar al español Sebastián Guzmán, ganador del oro. El indonesio Anandkumar Velkumar recibió el bronce.

La tarde trajo otro momento de gloria con Gabriela Rueda, que se quedó con el primer lugar en la eliminación pista 10.000 metros mujeres. La ecuatoriana Gabriela Vargas y la francesa Marine Lefeuvre fueron segunda y tercera, respectivamente. Fue el tercer oro personal en Chengdú 2025 para la bogotana.

Juan Jacobo Mantilla cerró una jornada llena de alegrías con una victoria en la eliminación pista 10.000 metros varones, ratificando a Colombia como potencia en esta disciplina. La plata fue para el suizo Livio Wenger y el bronce del francés Martin Ferrie.

En total, Colombia suma al momento de la publicación de este artículo siete oros, ocho platas y seis bronces. Trece de esos metales provienen del patinaje de velocidad. Los Juegos Mundiales continuarán hasta el próximo 17 de agosto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Colombia en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

María Fernanda Timms

Gabriela Rueda

Jhon Edwar Tascón

Juegos Mundiales de Chengdú

Comité Olímpico Colombiano

Patinaje de velocidad

Juan Jacobo Mantilla

Federación Colombiana de Patinaje

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar