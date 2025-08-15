Colombia conquistó tres nuevos oros en Chengdú gracias al patinaje

Gabriela Rueda volvió a poner a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025. Foto: Juegos Mundiales de Chengdú 2025

La delegación de Colombia alcanzó este viernes su sexta medalla de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, impulsada una vez más por el patinaje de velocidad, disciplina que ha sido la gran protagonista de la cosecha nacional en las justas que se disputan en China.

La jornada comenzó con el dominio de María Fernanda Timms y Gabriela Rueda en la pista esprint 1.000 metros, prueba en la que firmaron un histórico 1-2. El oro fue para Timms, la plata para Rueda y el bronce para la neerlandesa Fran Vanhoutte.

En la misma prueba, pero en la rama masculina, el turno de subirse al podio fue para Jhon Edwar Tascón, quien se quedó con la medalla de plata tras escoltar al español Sebastián Guzmán, ganador del oro. El indonesio Anandkumar Velkumar recibió el bronce.

La tarde trajo otro momento de gloria con Gabriela Rueda, que se quedó con el primer lugar en la eliminación pista 10.000 metros mujeres. La ecuatoriana Gabriela Vargas y la francesa Marine Lefeuvre fueron segunda y tercera, respectivamente. Fue el tercer oro personal en Chengdú 2025 para la bogotana.

Juan Jacobo Mantilla cerró una jornada llena de alegrías con una victoria en la eliminación pista 10.000 metros varones, ratificando a Colombia como potencia en esta disciplina. La plata fue para el suizo Livio Wenger y el bronce del francés Martin Ferrie.

En total, Colombia suma al momento de la publicación de este artículo siete oros, ocho platas y seis bronces. Trece de esos metales provienen del patinaje de velocidad. Los Juegos Mundiales continuarán hasta el próximo 17 de agosto.

