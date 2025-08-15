Rigoberto Urán se fracturó la clavícula en un accidente doméstico

Rigoberto Urán durante la Ceremonia del Deportista del Año 2024. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exciclista colombiano Rigoberto Urán sorprendió reveló que sufrió una fractura de clavícula en un inusual accidente doméstico: se cayó de la cama. El incidente obligó al antioqueño a pasar por el quirófano y a modificar su agenda de compromisos.

“Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto muchachos. Ya teníamos bastante, es una cosa que no me la creo. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada porque simplemente me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía. Vea ese hueso como está, ya les muestro la radiografía”, contó en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Miren la platina, miren como se partió el huesito. No, qué huevonada. Toca es reírme y ya, ¿cierto?”, agregó el retirado ciclista antioqueño mientras compartía un video con la imagen de la radiografía que le tomaron.

En entrevista con La Nación, portal del Huila, el también empresario reveló que el accidente en el que se lastimó la clavícula ocurrió mientras jugaba con su hija en la casa. “Eso es increíble, cuando a uno le van a pasar las cosas, le pasan”, dijo el nacido en Urrao.

Urán, de 38 años, tenía programado un compromiso este viernes en Neiva, donde atendería a los medios de comunicación en rueda de prensa. El evento tuvo que ser reprogramado para el próximo 24 de octubre.

Esta mañana, el antioqueño, quien como ciclista logró ser medallista olímpico y logró también podios en el Giro de Italia y el Tour de Francia, reapareció en redes sociales con una publicación en la que se le veía usando un cabestrillo mientras desayunaba.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador