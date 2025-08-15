No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Deportes
Fútbol Mundial

Vasco da Gama hizo oficial la llegada de Carlos Andrés Gómez

El equipo de Río de Janeiro apostó por el extremo colombiano para reforzar su delantera.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025 - 12:39 p. m.
Carlos Andrés Gómez posa con la camiseta de Vasco da Gama.
Carlos Andrés Gómez posa con la camiseta de Vasco da Gama.
Foto: Vasco da Gama
Carlos Andrés Gómez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Vasco da Gama. El extremo colombiano se convierte en una de las apuestas ofensivas del club de Río de Janeiro para lo que resta de la temporada, en la que busca ganar protagonismo en el Brasileirao.

“Vasco da Gama anuncia que ha llegado a un acuerdo con el delantero Andrés Gómez. El jugador llegó a Río de Janeiro el jueves por la noche (14) para someterse a exámenes médicos”, informó el Gigante de la Colina en sus redes sociales.

Gómez, de 22 años, llega procedente del Rennes francés, con el que disputó 19 partidos y anotó tres goles en la campaña 2024/2025. Aunque no contó con la continuidad deseada, la experiencia le permitió rozar el rigor del fútbol europeo.

El acuerdo se cerró como un préstamo con opción de compra obligatoria si se cumplen ciertos objetivos deportivos. En caso de concretarse la transferencia definitiva, el club carioca desembolsará cuatro millones de euros por el 60% de los derechos del jugador.

“Físicamente, me encuentro muy bien. Tengo algunas molestias en el cuádriceps, pero no son graves. Vengo de la pretemporada y estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de estar en el campo y dar lo mejor de mí”, comentó tras formalizar su vínculo con el Vasco.

Formado en las divisiones menores de Millonarios, Gómez debutó como profesional en 2021. Entre 2023 y 2024 defendió los colores del Real Salt Lake de Estados Unidos. Con la selección de Colombia ha disputado cuatro partidos y ha marcado dos goles.

Por Redacción Deportes

