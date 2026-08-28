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Luis Javier Suárez anotó un doblete con el Sporting de Lisboa en Portugal: video

El goleador de la temporada anterior ya lleva tres goles en cuatro partidos en este inicio de la Liga de Portugal 2026/27.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Luis Javier Suárez celebra un gol contra Rio Ave durante la cuarta jornada de la Liga de Portugal, este viernes 28 de agosto de 2026.
Luis Javier Suárez celebra un gol contra Rio Ave durante la cuarta jornada de la Liga de Portugal, este viernes 28 de agosto de 2026.
Foto: EFE - FERNANDO VELUDO
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Este viernes 28 de agosto de 2026, el delantero colombiano Luis Javier Suárez anotó un doblete con el Sporting de Lisboa en la cuarta fecha de la Liga de Portugal. Luego de muchos rumores que lo ponían fuera del equipo luso, el samario ya completa tres goles en lo que llevamos de la temporada.

El primero de hoy llegó luego de una gran jugada colectiva del equipo que escapó de la presión del rival con una gran precisión en el pase. Uno de los compañeros de Suárez remató al arco, pegando el balón en el palo. El atacante cazó el rebote para marcar el tercero de la goleada 4-0 de su club.

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Sporting de Lisboa 4-0 Rio Ave

El segundo del día vino otra vez después de una jugada colectiva que el mismo Luis Suárez comenzó antes de la mitad de la cancha. El jugador de la selección de Colombia se fue moviendo hasta adelante tocando con sus compañeros.

Ya en la medialuna de la portería rival, Luis Javier Suárez desenfundó un elegante remate con su pierna menos hábil. Clavó el esférico en el ángulo inferior izquierdo terminando con la faena del Sporting de Lisboa.

Con esta victoria, el equipo de la capital portuguesa ya suma 10 puntos de 12 posibles, producto de tres victorias en los últimos tres partidos y un empate a dos goles en la primera jornada frente al Estrela da Amadora de Portugal.

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Los objetivos de Luis Javier Suárez

De seguir con este ritmo goleador, Suárez no solo volverá a ser llamado con la selección, sino que también podrá competir de tú a tú contra los grandes artilleros del mundo por la Bota de Oro. Incluso pelear por un título en Portugal.

La temporada anterior el conjunto verdiblanco tuvo una gran actuación en la UEFA Champions League y quedó cerca del título de liga. Este año, los lusos esperan reivindicarse y regalarles un título a sus hinchas y una alegría.

Eso sí, para Suárez el reto sigue siendo trasladar todas estas habilidades romperedes a Colombia. Su rendimiento en el Mundial 2026 dejó mucho que desear, especialmente en los momentos importantes de los compromisos.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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