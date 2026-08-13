La Vuelta a Colombia canceló su sexta etapa por el terremoto que afecta al país

Los líderes de la carrera, en el minuto de silencio por las víctimas del terremoto antes de la partida de la cuarta etapa de la carrera. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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La Vuelta a Colombia 2026 finalmente tuvo que detenerse, aunque sea por una jornada. Después de mantener la competencia durante los primeros días posteriores al terremoto que golpeó al país, la Federación Colombiana de Ciclismo anunció este jueves la cancelación de la sexta etapa, que debía llevar al pelotón desde el departamento de Caldas hasta Jericó, en Antioquia, debido a las afectaciones que dejó el sismo sobre el recorrido.

La decisión supone un cambio frente a la postura que la organización había mantenido desde el lunes. La Federación se había mostrado reacia a frenar la Vuelta y defendió la continuidad de las etapas mientras las autoridades garantizaran las condiciones para competir. Incluso, después del terremoto se disputaron las jornadas con llegada a Ibagué y al Alto del Sifón, mientras se estudiaban alternativas para poder realizar la sexta fracción.

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Inicialmente, la etapa estaba diseñada sobre 161,1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pero las consecuencias del terremoto ya habían obligado a modificar la salida y trasladarla a La Manuela. Desde allí, el pelotón debía pasar por Irra, La Felisa y La Pintada antes de afrontar el ascenso final hacia Jericó. Hasta este miércoles, la Federación evaluaba diferentes alternativas para evitar las zonas con mayores afectaciones y mantener la competencia.

Sin embargo, este jueves la situación obligó a tomar una decisión definitiva. “La sexta etapa de la Vuelta a Colombia fue cancelada. En este momento la caravana se dirige al municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia”, anunció la organización a través de sus canales oficiales de prensa. De esta manera, no habrá competencia durante la jornada y los integrantes de la Vuelta se trasladarán directamente hacia el lugar donde debía terminar la fracción.

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La cancelación se produce después de varios días de cuestionamientos alrededor de la continuidad de la carrera en medio de la tragedia nacional. El terremoto ya había provocado suspensiones y aplazamientos en diferentes eventos deportivos del país, mientras la Vuelta optó inicialmente por continuar después de consultar las condiciones de las carreteras con autoridades locales y organismos de gestión del riesgo. La sexta etapa terminó convirtiéndose, finalmente, en la primera que no pudo disputarse por las consecuencias del sismo.

Ahora habrá que esperar las determinaciones de la Federación sobre la continuidad de la Vuelta a Colombia. La caravana se dirige hacia Jericó, desde donde estaba previsto iniciar este viernes la siguiente jornada rumbo al Alto de Ecosiembra.

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La clasificación general, por lo tanto, no sufrirá modificaciones este jueves y Diego Camargo, del Team Medellín-EPM, conservará la camiseta de líder que conquistó en el Alto del Sifón, mientras la emergencia que vive el país vuelve a condicionar el desarrollo de la carrera.

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