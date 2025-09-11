Millonarios confirmó la gravísima lesión de Juan Carlos Pereira

Juan Carlos Pereira, jugador de Millonarios. Foto: Óscar Pérez

Millonarios vivió una noche agridulce este miércoles en El Campín. Por un lado, celebró un triunfo vital 1-0 sobre Deportivo Pasto en el duelo pendiente de la segunda fecha de la Liga BetPlay, gracias al gol de Santiago Giordana, que rompió una larga sequía personal.

Además, la hinchada disfrutó del regreso de Leonardo Castro, ovacionado tras superar una fractura de peroné que lo tuvo seis meses fuera de las canchas.

Sin embargo, la preocupación llegó en los últimos minutos con la lesión de Juan Carlos Pereira, quien justo cumplía 200 partidos con la camiseta azul.

El club confirmó este jueves que el mediocampista sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, será operado la próxima semana y tendrá incapacidad según evolución.

Se trata de una baja sensible en medio del calendario apretado que afronta el equipo de Hernán Torres.

El triunfo le permitió a Millonarios recuperar confianza y mantenerse en la pelea, aunque el golpe de perder a Pereira deja un vacío en el mediocampo.

El equipo embajador deberá ahora enfocarse en el próximo reto, el sábado frente a Alianza, con la necesidad de consolidar la levantada y apoyarse en la recuperación goleadora de Giordana y la reincorporación de Castro para sostener sus aspiraciones en el semestre.

