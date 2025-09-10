Fernando Batista dejó la selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial

El ahora exseleccionador de Venezuela, Fernando Batista, durante la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Foto: EFE - Ronald Pena R

El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista no seguirá al frente de la selección de Venezuela, así lo confirmó este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), luego de que la vinotinto quedara eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección venezolana cayó goleada en Maturín este martes ante Colombia (6-3) en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Dicho resultado la alejó del séptimo puesto —el que daba cupo al repechaje—, que quedó en manos de Bolivia.

Simplemente decirles que es un momento muy duro, muy difícil, en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño, pero no pudo ser”, comentó el “Bocha” en rueda de prensa luego de que su equipo fuera eliminado de la cita mundialista.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con todo su cuerpo técnico, al considerar “necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

“El Bocha” llegó al combinado vinotinto a finales de 2021. Lo hizo como asistente de José Néstor Pékerman, quien había sido nombrado como técnico para lo que quedaba del proceso rumbo a Catar 2022. Estuvo como ayudante durante 10 partidos.

Batista tomó las riendas del combinado venezolano tras la salida de Pékerman y se estrenó como seleccionador en marzo de 2023. Desde entonces dirigió un total de 28 partidos y su balance fue de nueve victorias, ocho empates y once derrotas, para un rendimiento del 41.6%.

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una “reestructuración del cuerpo técnico de la selección” y una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto”. Al cabo de unas horas se confirmó la salida de Batista.

