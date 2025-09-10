No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Fernando Batista dejó la selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la salida del estratega argentino tras la derrota ante Colombia en Maturín.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025 - 01:08 a. m.
El ahora exseleccionador de Venezuela, Fernando Batista, durante la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.
El ahora exseleccionador de Venezuela, Fernando Batista, durante la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.
Foto: EFE - Ronald Pena R
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista no seguirá al frente de la selección de Venezuela, así lo confirmó este miércoles la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), luego de que la vinotinto quedara eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección venezolana cayó goleada en Maturín este martes ante Colombia (6-3) en la decimoctava y última jornada de las eliminatorias sudamericanas. Dicho resultado la alejó del séptimo puesto —el que daba cupo al repechaje—, que quedó en manos de Bolivia.

Vínculos relacionados

EN VIVO: Millonarios vence a Pasto en El Campín con gol de Giordana
Luis Javier Suárez, el goleador que jugaba descalzo en Santa Marta
Carlos Lampe celebró la clasificación de Bolivia con camiseta de Colombia

Simplemente decirles que es un momento muy duro, muy difícil, en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño, pero no pudo ser”, comentó el “Bocha” en rueda de prensa luego de que su equipo fuera eliminado de la cita mundialista.

En un comunicado, la FVF anunció que Batista ha sido apartado de sus funciones junto con todo su cuerpo técnico, al considerar “necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

“El Bocha” llegó al combinado vinotinto a finales de 2021. Lo hizo como asistente de José Néstor Pékerman, quien había sido nombrado como técnico para lo que quedaba del proceso rumbo a Catar 2022. Estuvo como ayudante durante 10 partidos.

Batista tomó las riendas del combinado venezolano tras la salida de Pékerman y se estrenó como seleccionador en marzo de 2023. Desde entonces dirigió un total de 28 partidos y su balance fue de nueve victorias, ocho empates y once derrotas, para un rendimiento del 41.6%.

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió una “reestructuración del cuerpo técnico de la selección” y una “reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto”. Al cabo de unas horas se confirmó la salida de Batista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Fernando Batista

Selección de Venezuela

Bocha Batista

Maturín

Venezuela vs. Colombia

Nicolás Maduro

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

Conmebol

Federación Venezolana de Fútbol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar