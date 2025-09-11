No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia terminó con una medalla el Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Alejandra Usquiano, en el arco compuesto, logró entrar al podio de la prueba individual.

Redacción Deportes
11 de septiembre de 2025 - 12:24 p. m.
Alejandra Usquiano, arquera colombiana.
Alejandra Usquiano, arquera colombiana.
Foto: RAUL BRAVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - RAUL BRAVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT
La selección colombiana de tiro con arco finalizó su participación en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, con balance destacado en la modalidad de compuesto gracias a Alejandra Usquiano, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba individual.

La destacada arquera venció en la disputa por el tercer lugar a la india Kaur Parneet por 145-144, luego de un camino sólido en el que superó a rivales de Islandia, China Taipéi, Rusia, Kazajistán y Turquía, cayendo únicamente en semifinales ante la mexicana Andrea Becerra.

Así le fue a Colombia en las otras modalidades

En arco recurvo, Colombia cerró el miércoles 10 de septiembre con las presentaciones de Santiago Arcila y Jorge Enríquez. Este último avanzó hasta la segunda ronda tras superar al esloveno Oskar Zavasnik en un ajustado shoot-off (9-8) luego del empate 5-5, pero fue eliminado por el chileno Andrés Gallardo en otro desempate. Arcila, por su parte, se despidió en primera ronda al caer 2-6 frente al estadounidense Trenton Cowles.

La modalidad de equipos masculinos recurvo contó con Andrés Hernández, Jorge Enríquez y Santiago Arcila, quienes habían clasificado históricamente a Colombia a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Gwangju, la tripleta finalizó 19ª en la ronda clasificatoria con 1965 puntos, pero cayó en primera ronda frente a España por marcador 3-5. En las rondas individuales, Enríquez fue el mejor ubicado con el puesto 22, seguido por Arcila (58) y Hernández (115).

En el arco compuesto masculino, Daniel Muñoz avanzó a segunda ronda tras superar al kazajo Mussa Dilmukhamet por 148-143, pero fue eliminado después por el estadounidense Curtis Broadnax (147-149). En la ronda clasificatoria, Muñoz ocupó la casilla 55 con 697 puntos.

Junto a Usquiano también compitió en el equipo mixto, donde la dupla nacional quedó eliminada en primera ronda frente a Brasil por apenas un punto (153-154).

De esta forma, la delegación nacional cerró su actuación en el Mundial de Tiro con Arco con una medalla de bronce, mostrando avances tanto en recurvo como en compuesto y confirmando el nivel competitivo de figuras como Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz, junto a la generación de arqueros olímpicos liderada por Enríquez, Arcila y Hernández.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

