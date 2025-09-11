Colombia terminó con una medalla el Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Alejandra Usquiano, arquera colombiana. Foto: RAUL BRAVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - RAUL BRAVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección colombiana de tiro con arco finalizó su participación en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, con balance destacado en la modalidad de compuesto gracias a Alejandra Usquiano, quien se colgó la medalla de bronce en la prueba individual.

La destacada arquera venció en la disputa por el tercer lugar a la india Kaur Parneet por 145-144, luego de un camino sólido en el que superó a rivales de Islandia, China Taipéi, Rusia, Kazajistán y Turquía, cayendo únicamente en semifinales ante la mexicana Andrea Becerra.

Así le fue a Colombia en las otras modalidades

En arco recurvo, Colombia cerró el miércoles 10 de septiembre con las presentaciones de Santiago Arcila y Jorge Enríquez. Este último avanzó hasta la segunda ronda tras superar al esloveno Oskar Zavasnik en un ajustado shoot-off (9-8) luego del empate 5-5, pero fue eliminado por el chileno Andrés Gallardo en otro desempate. Arcila, por su parte, se despidió en primera ronda al caer 2-6 frente al estadounidense Trenton Cowles.

La modalidad de equipos masculinos recurvo contó con Andrés Hernández, Jorge Enríquez y Santiago Arcila, quienes habían clasificado históricamente a Colombia a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Gwangju, la tripleta finalizó 19ª en la ronda clasificatoria con 1965 puntos, pero cayó en primera ronda frente a España por marcador 3-5. En las rondas individuales, Enríquez fue el mejor ubicado con el puesto 22, seguido por Arcila (58) y Hernández (115).

En el arco compuesto masculino, Daniel Muñoz avanzó a segunda ronda tras superar al kazajo Mussa Dilmukhamet por 148-143, pero fue eliminado después por el estadounidense Curtis Broadnax (147-149). En la ronda clasificatoria, Muñoz ocupó la casilla 55 con 697 puntos.

Junto a Usquiano también compitió en el equipo mixto, donde la dupla nacional quedó eliminada en primera ronda frente a Brasil por apenas un punto (153-154).

De esta forma, la delegación nacional cerró su actuación en el Mundial de Tiro con Arco con una medalla de bronce, mostrando avances tanto en recurvo como en compuesto y confirmando el nivel competitivo de figuras como Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz, junto a la generación de arqueros olímpicos liderada por Enríquez, Arcila y Hernández.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador