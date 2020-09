Los colombianos, heridos pero dando la pelea en el Tour de Francia

Egan Bernal y Nairo Quintana perdieron mucho tiempo y se quedaron sin opciones de título. Rigoberto Urán y “Supermán” López luchan por el podio. Tadej Pogacar ganó la etapa 15 y Primoz Roglic sigue líder. Este lunes, descanso.

En el deporte profesional son muchas más las veces que se pierde que las que se gana. Y ayer dos de las grandes figuras del ciclismo colombiano tuvieron una crisis y quedaron prácticamente sin opciones de pelear por el título de la edición 107 del Tour de Francia, la carrera ciclística más importante del mundo.

Nairo Quintana y Egan Bernal sufrieron en el último ascenso de la decimaquinta etapa de la prueba y cedieron mucho tiempo con respecto a los favoritos: los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, primero y segundo en la jornada, respectivamente. Esos dos pedalistas europeos también dominan la clasificación, pero con Roglic vestido de amarillo.

Sin embargo, también hay buenas noticias para nuestro país, pues Miguel Ángel López fue cuarto y Rigoberto Urán noveno en la etapa. El antioqueño ahora es tercero en la general y el boyacense cuarto. Ambos mantienen opciones de pelear el título, a falta de seis jornadas para el final de la competencia, cuatro de ellas con mucha montaña.

Sergio Higuita, quien debutaba en la Grande Bouclé, sufrió una fuerte caída tras un enredón con el luxemburgués Bob Jungels y tuvo que retirarse, aunque su equipo, el Education First, anunció que por fortuna no sufrió fracturas.

“No había piernas”

Egan Bernal, campeón defensor y quien estaba tercero en la general, admitió que se quedó sin fuerzas en la subida al Grand Colombier y sin excusas admitió que “los rivales están mucho más fuertes”.

“He sufrido desde la primera subida, creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy [ayer]. Iba a tope esperando un milagro que nunca pasó. Lo di todo, di lo mejor de mí, los otros están más fuertes y no pude seguirlos. Hay que reconocerlo”, aseguró el zipaquireño de 23 años, quien perdió siete minutos y veinte segundos en la fracción y quedó en la casilla 13, a 8:25.

Ya sin opciones reales de subirse a lo más alto del podio en París el próximo domingo, el corredor del Ineos agregó que “ahora solo quiero llegar al bus, descansar, ver lo que quiere el equipo y replantear la carrera. Me ha dolido la espalda desde el primer día, pero no puedo echarle la culpa a eso. Hoy no había piernas”.

Nairo Quinta, por su parte, afirmó que “ha sido todo puro orgullo y corazón; me duele hasta el alma. Sabía que sería difícil resistir. Traté de hacerlo, pero me afectaron los dolores de las caídas que he sufrido. Aún así intenté perder lo menos posible y seguir luchando”. El jefe de filas del Arkea, que ahora es noveno a 5:08 de Roglic, aseguró que tratará de recuperarse este lunes, que es el día de descanso y en el que se les harán pruebas de COVID-19 a todos los integrantes de la caravana.

Rigoberto Urán y Miguel Ángel López se mostraron satisfechos por su actuación y a la expectativa de lo que ocurra esta semana, con jornadas montañosas martes, miércoles, jueves y sábado. “Se ha rodado muy rápido, a un ritmo muy fuerte. Vamos a descansar y a ver con qué fuerzas llegamos los otros días”, señaló Rigo, quien hace un año sufrió una durísima caída, que lo tuvo hospitalizado durante un mes y ahora está, temporalmente, en el podio del Tour.

López, por su parte, dijo que se sintió bien al lado de los eslovenos y que si tiene fuerzas va a atacar en las jornadas que quedan.

Colombia sigue teniendo un gran protagonismo en la carrera. Además de Rigo, Supermán y Nairo en el top 10, Egan y Esteban Chaves están entre los veinte mejores y Daniel Felipe Martínez conquistó una etapa.

También ha cumplido una buena actuación de debutante Hárold Tejada, soporte de López en los ascensos definitivos de la semana que pasó.

Etapa 15 del Tour de Francia

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 04h 34′ 13′'

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) m.t.

3. Richi Porte (Trek-Segafredo) + 05′'

4. Miguel Ángel Lopez (Astana) + 08′'

5. Enric Mas (Movistar) + 15′'

6. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) + 15′'

7. Mikel Landa (Bahrain-Mclaren) + 15′'

8. Adam Yates (Michelton-Scott) + 15′'

9. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) + 18′'

10. Alejandro Valverde (Movistar) + 24′'

Clasificación general del Tour de Francia 2020

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 65h 37′ 07′'

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) + 00h 00′ 40′'

3. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) + 00h 01′ 34′'

4. Miguel Ángel Lopez (Astana) + 00h 01′ 45′'

5. Adam Yates (Michelton-Scott) + 00h 02′ 03′'

6. Richie Porte (Trek-Segafredo) + 00h 02′ 13′'

7. Mikel Landa (Movistar) + 00h 02′ 16′'

8. Enric Mas (Movistar) + 00h 03′ 15′'

9. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) + 00h 05′ 08′'

10. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) + 00h 05′ 12′'

13. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 00h 08′ 25′'

20. Esteban Chaves (Michelton-Scott) + 00h 57′ 07′'

32. Daniel F. Martínez (EF Pro Cycling) + 01h 24′ 20′'

37. Harold Tejada (Astana) + 01h 33′ 49′'

73. Winner Anacona (Arkea-Samsic) + 02h 34′ 43′'

103. Dayer Quintana (Arkea-Samsic) + 03h 21′ 48′'