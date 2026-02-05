Martha Bayona conmociona al ciclismo colombiano por problema de dopaje: la suspendió la UCI

Martha Bayona, medallista mundial en ciclismo de pista. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unión Ciclista Internacional confirmó la suspensión de la ciclista colombiana Martha Bayona tras una decisión del Tribunal Antidopaje del organismo.

La sanción no se origina en un resultado positivo por dopaje, sino en una infracción administrativa conocida como “fallos de paradero”, contemplada en el Código Mundial Antidopaje, que ocurre cuando un deportista incumple el sistema de localización para controles sorpresa.

El Tribunal determinó que Bayona acumuló tres fallos de paradero en un período de 12 meses, lo que constituye una violación de las normas.

Por ello, se le impuso un periodo de inelegibilidad de 18 meses, que comenzó el 23 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 22 de octubre de 2026. La decisión, publicada en la web oficial de la UCI, puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro del plazo de un mes.

¿Qué significa exactamente un “fallo de paradero”?

Los ciclistas de élite que hacen parte del grupo registrado de controles deben reportar en la plataforma ADAMS dónde estarán cada día y fijar una franja exacta de 60 minutos en la que un oficial antidopaje puede llegar sin previo aviso.

Si el deportista no actualiza su información, no está en el lugar declarado o no puede ser localizado en esa hora, se registra un fallo. Al sumar tres en un año, el reglamento lo considera una infracción sancionable, aun cuando no exista presencia de sustancias prohibidas.

Desde 2021, el programa antidopaje de la UCI es ejecutado por la Agencia Internacional de Controles (ITA), que lidera las iniciativas de ciclismo limpio, mientras la UCI mantiene la gestión de resultados y el procesamiento de las infracciones bajo un acuerdo que garantiza independencia en los controles.

La importancia de Martha Bayona en el ciclismo colombiano

Bayona es una de las referentes del ciclismo de pista colombiano. Inició su carrera con medallas nacionales desde 2010, brilló en categorías juveniles con récords nacionales en velocidad y 500 metros, y se trasladó a Medellín para entrenar junto a figuras como Juliana Gaviria y Fabián Puerta, consolidándose en la élite de la velocidad y el keirin.

En su trayectoria reciente destacan el oro en la Copa de Naciones de 2021 en los 500 metros contrarreloj y, sobre todo, la medalla de plata en el Mundial de Glasgow 2023 en keirin. Esta suspensión, que la mantendrá fuera de competencia hasta finales de 2026, interrumpe la carrera de una de las velocistas más importantes que ha tenido Colombia en la pista en la última década.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador