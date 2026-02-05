Omar Pérez causa preocupación tras sufrir un infarto: esto se sabe de su estado de salud

Omar Pérez, idolo de Santa Fe. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La academia y restaurante OP10 informó, a través de un comunicado dirigido a su comunidad, sobre el estado de salud de Omar Sebastián Pérez, fundador del proyecto y una de las máximas leyendas de Independiente Santa Fe.

El exfutbolista, recordado como el capitán que condujo al club en su época dorada, y referente absoluto para la hinchada cardenal, tuvo que ser atendido de urgencia tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

De acuerdo con el mensaje, Pérez acudió a la Clínica Marly, donde los médicos confirmaron que había sufrido un infarto. La rápida atención permitió que se actuara de inmediato para estabilizar su condición y evitar mayores complicaciones en un cuadro que encendió las alarmas.

Como parte del procedimiento, se le practicó la colocación de un stent, intervención que restableció el flujo sanguíneo y controló oportunamente la emergencia. El comunicado señala que, gracias a esa intervención inmediata, su estado de salud es estable y presenta un buen pronóstico, una noticia que ha traído alivio entre sus familiares, amigos y allegados.

Pérez permanecerá en observación durante los próximos cinco días mientras recibe el seguimiento médico correspondiente. Entretanto, la noticia ha generado preocupación en la hinchada de Santa Fe, que reconoce en él a uno de sus ídolos más grandes y sigue atenta a cualquier novedad, a la espera de su pronta recuperación.

El legado inolvidable de Omar Pérez en Independiente Santa Fe

La importancia de Omar Sebastián Pérez en Independiente Santa Fe no se mide solo en títulos, sino en la forma en la que transformó la identidad futbolística del club.

Llegó en 2009, tras un recorrido por Argentina y México además de varios equipos del FPC, y rápidamente se convirtió en el eje del juego cardenal: pausa, inteligencia, liderazgo y carácter. Fue campeón de Copa Colombia en su primer año y, en 2012, condujo al equipo a romper una sequía de 37 años sin liga.

Ese mismo año firmó un gol olímpico ante Nacional, alcanzó los 100 tantos como profesional en un clásico contra Millonarios y empezó a construir una relación emocional con la tribuna que trascendía lo futbolístico, marcada por episodios como el gol dedicado a su abuelo fallecido en la previa de un partido internacional.

Sin embargo, su dimensión histórica terminó de consolidarse entre 2014 y 2017, cuando fue el capitán de la etapa más gloriosa de Santa Fe: la octava estrella, la Superliga, la Copa Sudamericana 2015 —primer título continental del club— y la Suruga Bank 2016, el único trofeo intercontinental en la historia del fútbol colombiano.

En total disputó 374 partidos, marcó 77 goles y ganó nueve títulos con la camiseta roja. Más que un ‘10’, fue el símbolo de una generación que devolvió a Santa Fe al primer plano del continente, razón por la cual hoy su nombre se pronuncia al lado de leyendas como Alfonso Cañón.

El mensaje de Santa Fe por la situación de Omar Pérez

A través de sus canales oficiales, Independiente Santa Fe expresó su solidaridad con Omar Sebastián Pérez, envió un mensaje de apoyo a su familia y deseó una pronta recuperación para uno de los máximos referentes en la historia del club, destacando su legado como capitán y símbolo de la etapa más gloriosa de la institución, al tiempo que invitó a la hinchada cardenal a acompañarlo con respeto y buenos deseos en este momento.

Desde Independiente Santa Fe le deseamos una pronta recuperación a nuestro exjugador Omar Pérez 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/O6u5ZCMbxH — Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 5, 2026

“Independiente Santa Fe envía un mensaje de fuerza y pronta recuperación para nuestro eterno capitán, Omar Sebastián Pérez. Toda la familia cardenal está con él y con su familia en este momento. ¡Fuerza, 10!”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador