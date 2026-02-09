Logo El Espectador
¿Quién es Brayan Ceballos?, el defensor podría convertirse en la compra más cara de Santa Fe

Independiente Santa Fe sumaría un refuerzo clave para fortalecer su defensa en la temporada.

Juan Carlos Becerra
10 de febrero de 2026 - 01:30 a. m.
Actualmente, el defensor central juega en el New England Revolution
Foto: @shotsbyyann
Tras semanas de negociaciones complejas, Independiente Santa Fe estaría muy cerca de lograr cerrar el fichaje de Brayan Ceballos, defensor central de 24 años, en una operación que reforzaría la zaga y se convertiría en la compra más costosa en la historia reciente del club.

El acuerdo, según varias fuentes periodísticas, está cerca de cerrarse en todos sus puntos esenciales y únicamente restarían los trámites formales para que el jugador se incorpore al equipo en Bogotá. La llegada de Ceballos responde a una planificación que Santa Fe venía trabajando desde el inicio del mercado y que hoy empieza a tomar forma.

Acuerdo total con New England Revolution

Independiente Santa Fe alcanzó un acuerdo definitivo con el New England Revolution, club dueño del cien por ciento de los derechos deportivos del futbolista. La negociación concluyó con la adquisición del 60 % del pase del defensor colombiano.

La cifra pactada fue de 1.2 millones de dólares, monto que será cancelado en tres cuotas, una estructura financiera que resultó determinante para destrabar la operación. Este modelo de pago permitió que el club estadounidense aceptara una propuesta que, en un principio, parecía lejana a sus pretensiones.

De un no rotundo a una negociación posible

New England Revolution se mostró inicialmente inflexible, con una postura en la que solo contemplaba una venta total del jugador y lo tasaba en una cifra cercana a los 2.5 millones de dólares, considerando su vigencia contractual hasta diciembre de 2027 y su valor dentro del proyecto deportivo.

Sin embargo, el escenario empezó a modificarse con el paso de los días. La insistencia del club bogotano y una mejor estructuración económica de la oferta cambiaron el rumbo de una negociación que, semanas atrás, parecía cerrada por completo.

El deseo de Ceballos inclinó la balanza

Más allá de los números, la voluntad del jugador es importante. Brayan Ceballos expresó de manera directa su deseo de regresar a Colombia para vestir la camiseta de Santa Fe, motivado por una situación familiar de salud que requiere su presencia en el país.

Uno de sus familiares cercanos enfrenta dificultades para viajar a Estados Unidos por temas de visado, lo que llevó al defensor a solicitar formalmente que se reconsiderara su salida. Este pedido fue clave para que el club de la MLS aceptara revisar su postura inicial.

Contrato listo y llegada inminente a Bogotá

El contrato entre Brayan Ceballos e Independiente Santa Fe estaría acordado desde hace aproximadamente diez días. El defensor espera viajar esta misma semana a Bogotá para realizar los exámenes médicos y ponerse a disposición del técnico Pablo Repetto.

Su incorporación responde a un pedido puntual del cuerpo técnico y a una expectativa que se fue construyendo entre los hinchas desde los primeros días del mercado.

Carrera de Brayan Ceballos

Debutó profesionalmente en 2018 con Universitario de Popayán y se consolidó en Deportes Quindío, donde fue titular habitual en 2021 y parte del equipo que logró el ascenso a Primera División. Tras su paso por el fútbol colombiano, dio el salto al exterior con Fortaleza de Brasil, antes de regresar al país con Junior y continuar su carrera en el Dinamo de Kiev. Su etapa más reciente fue en el New England Revolution, donde disputó 29 partidos en la temporada 2025, acumulando regularidad y minutos que hoy respaldan la inversión hecha por el club cardenal.

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

