Luis Suárez, salvador de Sporting: vea el gol en el último minuto contra Porto en liga

El colombiano volvió a aparecer con un gol clave para las aspiraciones de su equipo en la liga portuguesa.

Juan Carlos Becerra
09 de febrero de 2026 - 11:23 p. m.
Foto: EFE - TIAGO PETINGA
En el Estádio do Dragão, y cuando el reloj ya parecía sentenciar la derrota de Sporting contra Porto, Luis Javier Suárez se vistió de héroe y marcó el gol del empate 1-1 en el minuto 90+10, salvando un punto vital para su equipo en su persecución por el título de la Primeira Liga.

El delantero colombiano, titular y protagonista durante los 90 minutos, respondió en el momento de máxima presión. Aunque falló el penalti, atajado por Diogo Costa, capitalizó el rebote y empujó el balón al fondo de la red. Un gol anímico en un partido que había sido dominado, por largos pasajes, por el equipo local.

Un clásico tenso

Porto asumió la iniciativa, manejó la posesión y obligó al Sporting a replegarse con un bloque bajo, apostando al contragolpe y a las transiciones rápidas.

Las opciones claras escasearon. El juego se interrumpió en varios momentos por faltas, revisiones arbitrales y hasta bengalas de humo en las tribunas que obligaron a detener el partido. Sporting resistió sin sufrir remates claros, mientras Porto acumuló posesión sin encontrar profundidad.

La segunda parte mantuvo el mismo libreto hasta que, a los 77 minutos, Seko Fofana rompió el cero tras una acción revisada por el VAR y finalmente validada. El 1-0 parecía premiar la insistencia del Porto y castigar la falta de claridad ofensiva del Sporting, que hasta ese momento solo había logrado su primer remate a puerta pasados los 55 minutos.

Con el marcador en contra, el Sporting adelantó líneas, presionó alto y asumió riesgos. El partido se volvió más abierto, con espacios, roces constantes y un clima cada vez más caliente dentro y fuera del campo.

Luis Suárez, al rescate: vea el gol

Cuando el reloj marcaba el tiempo añadido y el empate parecía escaparse, llegó la jugada decisiva. Penalti para el Sporting en el minuto 90+10. Luis Javier Suárez tomó la responsabilidad, ejecutó, vio cómo el arquero detenía el disparo inicial y, sin dudarlo, atacó el rebote para marcar el 1-1 definitivo.

No fue su partido más brillante en cuanto a volumen de juego, pero sí uno de los más determinantes. En un clásico, en campo rival y con la presión máxima, el colombiano respondió.

Un empate que mantiene viva la pelea por la liga

El resultado deja al Porto como líder, pero con el Sporting aún en carrera y fortalecido desde lo emocional. Con el gol de Suárez, Porto mantiene su distancia como líder de cuatro puntos.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

