Deportes
Fútbol Mundial

¿Problemas para Jhon Arias en Palmeiras? El DT generó polémica por una respuesta

El entrenador del Verdao se refirió a la llegada del mediocampista colombiano y sorprendió con sus declaraciones.

Juan Carlos Becerra
09 de febrero de 2026 - 11:23 p. m.
Foto: EFE - José Jácome
El nombre de Jhon Arias ya está instalado en Palmeiras, pero su llegada no fue presentada desde el discurso habitual de un refuerzo estelar. Tras el anuncio oficial del colombiano, el técnico Abel Ferreira se refirió por primera vez al fichaje y dejó un mensaje claro, medido y con matices, que llamó la atención en Brasil; para el entrenador, Arias todavía no es un refuerzo, sino una solución en construcción.

Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar”, afirmó Ferreira al ser consultado por el volante chocoano, bajando la expectativa inmediata alrededor de uno de los movimientos más importantes del mercado sudamericano. El técnico espera que Arias aporte dentro del campo, pero evitó anticipar su impacto deportivo.

Una contratación que no nace desde el cuerpo técnico

Más allá de la valoración futbolística, Ferreira introdujo un elemento clave al explicar el origen del fichaje. Según el portugués, la llegada de Arias responde a una decisión estructural del club y no a una solicitud puntual del entrenador.

Cuando hablamos de jugadores de este nivel, la contratación es de la presidenta”, sostuvo, en referencia directa a Leila Pereira, figura central en las grandes inversiones recientes del Palmeiras.

El entrenador reforzó su postura al enumerar otros nombres que llegaron bajo el mismo esquema: “Vitor Roque, Ríos, Murillo, Andreas… ahora Arias. Estas son contrataciones de la presidenta, no hay duda”. La frase generó interpretaciones divididas, pero también dejó ver cómo se distribuyen los roles en la toma de decisiones del club.

Las palabras de Ferreira no implican un distanciamiento deportivo. De hecho, el propio técnico citó casos que terminaron siendo exitosos. Richard Ríos, por ejemplo, llegó por esa misma vía y se consolidó como titular antes de dar el salto a Europa.

Arias vuelve a Brasil con el Mundial como prioridad

Jhon Arias firmó contrato con Palmeiras hasta diciembre de 2029, en una operación cercana a los 25 millones de euros, tras cerrar su etapa en Wolverhampton. El colombiano priorizó continuidad y protagonismo a pocos meses del Mundial de 2026, donde es uno de los jugadores fijos en el proceso de la selección de Colombia.

Su paso por la Premier League quedó por debajo de las expectativas: 26 partidos, dos goles y una asistencia, en un equipo que pasó gran parte de la temporada en el fondo de la tabla. La falta de estabilidad colectiva y una adaptación compleja marcaron su ciclo en Inglaterra.

Las declaraciones de Ferreira se dieron luego del clásico paulista, en el que Palmeiras venció 0-1 a Corinthians, con un gol de José Manuel López a los 84 minutos. El resultado reforzó el momento del equipo y sirvió como marco para una conferencia que terminó girando alrededor del nuevo fichaje colombiano.

