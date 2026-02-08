Nacionales de Ruta: Egan Bernal es bicampeón nacional del ciclismo colombiano

El ciclista colombiano Egan Bernal del equipo Ineos celebra al ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026 este domingo, en Zipaquirá, Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

Egan Bernal cumplió con su favoritismo, con su gente y con su tierra. El ciclista de 29 años se coronó bicampeón del campeonato nacional de ciclismo de ruta este domingo 8 de febrero de 2026. En un final de película que definió al campeón en el último tramo, Bernal se impuso en el sprint.

“La emoción de correr acá es impresionante. Fue una carrera muy reñida”, dijo el zipaquireño al llegar a la meta y fundirse en un abrazo con su esposa y su mamá. Luego de 209,9 kilómetros, el bicampeón colombiano reconoció que a pesar de no verse como el más fuerte durante la mayoría de la carrera, mantuvo la calma y atacó cuando estuvo seguro de poder mantener el ritmo.

Muy de cerca lo siguió en el segundo lugar Iván Ramiro Sosa del equipo Kern Pharma. “Es bonito volver a estar en la disputa. Ojalá este año siga todo bien y después de tanto tiempo es gratificante la medalla de plata”, manifestó Sosa luego de liderar la mayoría de los kilometros finales de la carrera.

Podio final del Campeonato Nacional de Ruta 2026

En tercer lugar llegó Juan Felipe Rodríguez del equipo Education First. “Quería batallar contra ellos (Bernal y Sosa). Era muy difícil, pero quería seguir demostrando que el ciclismo sigue vivo”, aseguró el joven de 22 años.

Volviendo al campeón, Bernal, con la corona de este domingo completa dos títulos nacionales de ruta. Logros que se suman a sus dos campeonatos de contrarreloj en el mismo evento; uno en 2025 y otro en 2018.

Habrá que esperar como se sigue perfilando el año para Egan Bernal, quien es el único ciclista colombiano y latinoamericano en ganar un Tour de Francia. Además, también ostenta un Giro de Italia. Grandes vueltas que el zipaquireño espera volver a correr este 2026 con mejores sensaciones.

