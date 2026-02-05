“Nunca fue mi intención”: Martha Bayona habló tras sanción de la UCI por problema antidopaje

La ciclista colombiana Martha Bayona logró diploma olímpico para Colombia en los Juegos de Paris 2024. Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ciclista colombiana Martha Bayona publicó un comunicado en el que se refirió por primera vez a la sanción impuesta por la Unión Ciclista Internacional tras acumular tres fallos de paradero en un periodo de 12 meses. En una carta extensa y personal, la velocista explicó el contexto de lo sucedido, asumió responsabilidades y dejó claro que, según su versión, nunca existió intención de evadir controles.

“Quiero dirigirme a la opinión pública para aclarar mi situación y compartir, con total honestidad, el momento que estoy atravesando”, comienza el mensaje, en el que reconoce la decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI. “Respeto la decisión del Tribunal, aunque no ha sido un camino fácil, ni en lo deportivo ni en lo personal”, añadió.

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la aclaración sobre el tipo de falta por la que fue sancionada. “Quiero dejar algo muy claro: nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa”, escribió Bayona, insistiendo en que el proceso no está relacionado con el consumo de sustancias prohibidas.

La ciclista reveló además que, durante el proceso, la propia UCI reconoció que no hubo intención de esquivar los controles. “Bajo ninguna circunstancia se considera que intenté evadir pruebas ni cuestiona mis esfuerzos o compromiso con las reglas antidopaje”, citó en su carta, subrayando la diferencia entre un resultado positivo y los llamados fallos de localización.

¿Qué sucedió? Esta es la versión de Bayona

Sobre lo ocurrido, Bayona fue directa: “Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto”. Con esa frase, la deportista aceptó su parte en el incumplimiento del sistema de localización exigido por el reglamento internacional.

El comunicado también expone el contexto personal que atravesaba mientras se desarrollaba el proceso disciplinario. “He vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional”, señaló.

En ese relato íntimo, Bayona reveló un episodio que marcó su vida reciente. “A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida”, escribió, explicando el entorno emocional en el que ocurrieron los errores que derivaron en la sanción.

La velocista contó además que, en medio de ese momento, tomó una decisión personal que había postergado por años. “Aprovechando el tiempo de suspensión provisional, tomé también la decisión de someterme a una cirugía que venía posponiendo desde hace más de dos años”, explicó, argumentando que su prioridad siempre había sido cumplir con sus compromisos deportivos.

En la parte final del comunicado, Bayona reflexionó sobre lo que deja este proceso en su vida. “Más allá de los resultados y las medallas, los deportistas somos personas”, afirmó. Y agregó: “Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humana también”.

¿Por qué sancionaron a Martha Bayona? Esta es la explicación

La Unión Ciclista Internacional sancionó a Martha Bayona con 18 meses de inelegibilidad luego de que el Tribunal Antidopaje determinara que acumuló tres fallos de paradero en un periodo de 12 meses, una infracción contemplada en el Código Mundial Antidopaje. La sanción comenzó el 23 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 22 de octubre de 2026. La decisión no está relacionada con un resultado positivo por dopaje, sino con el incumplimiento del sistema de localización obligatorio para atletas de élite que hacen parte del grupo registrado de controles.

Los “fallos de paradero” ocurren cuando el deportista no cumple con la obligación de informar en la plataforma ADAMS dónde estará cada día y, especialmente, de fijar una franja exacta de 60 minutos en la que puede ser visitado sin aviso por un oficial antidopaje. Si no actualiza esa información, no está en el lugar declarado o no puede ser localizado en esa hora, se registra un fallo. Cuando se acumulan tres en un año, el reglamento lo considera una violación sancionable, aun cuando no exista presencia de sustancias prohibidas, porque el sistema pierde la posibilidad de realizar controles sorpresa y se afecta la transparencia del programa antidopaje.

Martha Bayona es una de las figuras más importantes del ciclismo de pista colombiano en la última década. Especialista en velocidad y keirin, ha sido campeona panamericana, ganadora de Copa de Naciones y subcampeona mundial en 2023. Su trayectoria y resultados la convirtieron en referente de esta disciplina en el país, razón por la cual esta sanción ha tenido un impacto significativo en el deporte colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador