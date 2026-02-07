Nacionales de Ruta: Laura Rojas es la nueva campeona nacional del ciclismo colombiano

Laura Rojas, la nueva campeona del ciclismo colombiano. Foto: FCC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sábado de los Nacionales de ruta dejó nombres propios y contexto histórico antes de la gran cita masculina del domingo, que tendrá como favorito a Egan Bernal.

La jornada arrancó con la prueba masculina sub-23 y cerró con la élite femenina, dos carreras que entregaron campeones y un ambiente que ya huele a batalla grande en carretera.

La gran noticia del día la firmó Laura Daniela Rojas Capera, que con 22 años y 246 días se convirtió en campeona nacional élite de ruta. Nacida en Tello, logró un hito para su tierra: es la segunda corredora nacida en Huila que alcanza este título al ganar la prueba élite femenina de fondo.

Su victoria también tiene un matiz estadístico relevante: en 33 ediciones del fondo femenino, esta es apenas la tercera vez que el título queda en manos de una ciclista afiliada a la Liga de Boyacá.

Laura Rojas, de 22 años, es la nueva campeona nacional elite de Colombia!! Desde la fuga del día batió en el mano a mano a Camila Valbuena en la pared decisiva!!

Diana Peñuela ganó el sprint del pelotón y se quedó con el bronce.#CiclismoxRCN pic.twitter.com/P69KOJBbSf — Mario Sabato (@mario_sabato) February 7, 2026

Antes, en la mañana, la categoría sub-23 masculina abrió el telón con 124,5 kilómetros intensos que se resolvieron al sprint reducido. El oro fue para William Colorado (Nu Colombia) con un tiempo de 2:39:46. La plata y el bronce quedaron en manos del Team Sistecrédito, con Jaider Muñoz y Cristian Vélez, ambos con el mismo registro del ganador, en una carrera cerrada que anticipó el tono competitivo del fin de semana.

Con estos resultados, el telón queda arriba para el plato fuerte del domingo: la prueba élite masculina. Allí todas las miradas apuntan a Bernal, llamado a marcar la diferencia en un recorrido que exigirá fondo, lectura de carrera y piernas de campeón.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador