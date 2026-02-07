Super Bowl LX: cuándo es el partido y cómo ver en vivo el show de Bad Bunny

El Levi's Stadium en Santa Clara está listo para el duelo más importante del deporte estadounidense. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todo está listo en Santa Clara para que este domingo el Levi’s Stadium reciba el Super Bowl LX, que tendrá como principal atractivo el show de medio tiempo de Bad Bunny y una atención especial desde Colombia, que seguirá de cerca a Christian González, con la posibilidad histórica de que un jugador con raíces colombianas levante por primera vez el Vince Lombardi Trophy.

¿A qué hora es el Super Bowl y por cuál canal se puede ver?

El Super Bowl LX arrancará este domingo con el kickoff a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, y la transmisión en vivo del partido estará disponible a través de ESPN en Disney+, con amplia previa desde horas antes para ir calentando motores.

Aunque desde temprano habrá cobertura y programas de previa, el partido empezará pasadas las 6:00 p. m., con el kickoff puntual a las 6:30 p. m., y como es tradición el espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny se vivirá durante la pausa entre el segundo y tercer cuarto del juego, una vez que hayan transcurrido los primeros períodos de juego.

Aproximadamente: ¿a qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny?

No hay una hora fija para el show de medio tiempo, porque todo depende del ritmo real del juego, las pausas y las interrupciones propias de cada cuarto.

Sin embargo, como referencia, quienes quieran ver la presentación de Bad Bunny deberían estar atentos alrededor de las 8:00 p. m. (hora Colombia), que es cuando normalmente se llega al descanso tras el segundo cuarto.

Bad Bunny hará historia: la importancia de su prescencia en el Super Bowl

Se espera que Bad Bunny haga historia en el medio tiempo del Super Bowl LX, con uno de los shows más vistos de la historia, porque su presentación será la primera en la que el español sea el eje principal del espectáculo, algo inédito en el evento más visto de Estados Unidos.

A esto se suma su abierta postura política frente a temas sociales y migratorios, la enorme expectativa por lo que pueda decir o insinuar en relación con las políticas de Donald Trump, y el impulso simbólico que llega tras haber ganado recientemente el Grammy a Mejor Álbum del Año, lo que lo coloca en un momento cultural y mediático único para convertir su show en algo más que un concierto.

¿Cómo llegan los equipos a la final? Hay un favorito en el Super Bowl

Los New England Patriots llegan a este Super Bowl LX en pleno renacer. Tras años de transición desde la salida de Tom Brady, la franquicia volvió a competir al máximo nivel con la llegada del entrenador Mike Vrabel y el liderazgo del joven mariscal Drake Maye, de 23 años, quien estuvo a un voto de ser elegido MVP de la temporada.

Apoyados en una defensa sólida en la que destaca el esquinero Christian González, de padre colombiano, los Patriots buscan su séptimo título para convertirse en la franquicia más ganadora de la era moderna y dejar atrás el periodo de intrascendencia que siguió a la dinastía de principios de siglo.

Enfrente estarán los favoritos, los Seattle Seahawks, que buscan su segundo trofeo y, sobre todo, revancha por la dolorosa derrota precisamente ante New England en el Super Bowl de 2015. El equipo de Seattle ha construido su camino a la final con regularidad y contundencia durante la temporada, apoyado en un plantel equilibrado y en la motivación extra de saldar aquella deuda histórica.

El partido enfrenta a dos franquicias con cuentas pendientes y ambiciones distintas: el regreso a la gloria para los Patriots y la revancha largamente esperada para los Seahawks.

Christian González, el colombiano que busca hacer historia

La atención en Colombia también se posa sobre Christian González, cuyo padre fue basquetbolista profesional en el país y salió de Cali rumbo a Estados Unidos, donde formó su familia.

Esa historia migrante conecta hoy con el mayor escenario del deporte estadounidense, pues aunque Fernando Velasco ya tuvo presencia colombiana en un Super Bowl, González podría convertirse en el primero en ganar el trofeo, un hito simbólico para el deporte nacional en medio del espectáculo global.

Conozca la historia de Christian González en este reportaje en video de La SEDE

Una cosa más: la guía definitiva para entender el Super Bowl

Antes de despedir este artículo, El Espectador le explica brevemente cómo funciona el NFL y por qué el Super Bowl es el evento deportivo más visto de Estados Unidos. La NFL es la liga profesional de fútbol americano y reúne a 32 equipos divididos en dos conferencias. Tras una temporada regular y unos playoffs, los campeones de cada conferencia se enfrentan en el Super Bowl para definir al campeón absoluto.

El juego se disputa en cuatro cuartos de 15 minutos, pero el tiempo real suele extenderse por las pausas y revisiones. Cada equipo intenta avanzar el balón hasta la zona de anotación rival para marcar un touchdown, que vale seis puntos, y puede sumar uno o dos adicionales. También existen los goles de campo, que otorgan tres puntos, y las defensas tienen un papel clave para frenar el avance del rival.

Si todavía le quedan dudas sobre posiciones, jugadas y dinámica del partido, en El Espectador armamos esta guía práctica para que seguir el Super Bowl sea mucho más fácil y disfrutable, incluso para quienes no están familiarizados con el fútbol americano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador