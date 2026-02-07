Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano Sub-20: hora y dónde ver a la selección femenina

Tras el empate con Chile, las colombianas afrontan un duelo clave contra la Vinotinto. El duelo es clave también por la tabla.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de febrero de 2026 - 05:35 p. m.
Ambar Figueroa (i) y Valentina Peña (d) de Chile disputan el balón Juana Ortegón de Colombia.
Ambar Figueroa (i) y Valentina Peña (d) de Chile disputan el balón Juana Ortegón de Colombia.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Colombia ya está lista para su segundo desafío en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay: este domingo enfrentará a Venezuela en la tercera fecha del Grupo A con la intención de dar un paso importante hacia la clasificación.

Después de un debut muy disputado contra Chile que terminó 0-0, la tricolor tendrá que afinar su ofensiva y consolidar su estructura defensiva, aspectos que serán claves contra un rival que mostró contundencia en su primer partido al vencer 2-0 a Uruguay.

El empate con Chile dejó sensaciones encontradas, pero al menos se sumó. No fue un punto tan malo y más considerando que Paraguay y Uruguay también empataron. La tabla está muy apretada.

¿Cómo quedó la tabla del grupo A del Sudamericano Sub-20 tras la segunda fecha?

Venezuela, la nueva chance para Colombia

El duelo frente a Venezuela es una oportunidad para que Colombia suba posiciones y se acerque a los puestos de privilegio, en un grupo donde cada partido cuenta y donde la intensidad y ejecución táctica marcarán la diferencia en esta fase inicial del torneo.

El equipo colombiano, que mostró orden defensivo y actitud en Asunción frente a una selección chilena combativa, ahora enfrenta a Venezuela, uno de los rivales más peligrosos del grupo. Por eso, el compromiso del domingo representa una prueba exigente y al mismo tiempo una ocasión para que Colombia reafirme su confianza.

Horario del partido de Colombia en el Sudamericano Femenino, por la segunda fecha

El partido entre Colombia y Venezuela por la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20 se jugará este domingo a las 4:00 p.m. (hora colombiana) en Asunción y podrá verse en vivo a través de Gol Caracol, que transmitirá el encuentro por su señal digital y por ditu.

Así se jugará la fecha tres en el Sudamericano Sub-20

Domingo – Grupo A

  • Colombia vs. Venezuela (4:00 p.m.)
  • Chile vs. Uruguay (4:00 p.m.)

Lunes – Grupo B

  • Ecuador vs. Bolivia (4:00 p.m.)
  • Argentina vs. Perú (4:00 p.m.)

