Colombia vs. Venezuela, en el Sudamericano Sub-20: hora y dónde ver a la selección femenina

Colombia ya está lista para su segundo desafío en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay: este domingo enfrentará a Venezuela en la tercera fecha del Grupo A con la intención de dar un paso importante hacia la clasificación.

Después de un debut muy disputado contra Chile que terminó 0-0, la tricolor tendrá que afinar su ofensiva y consolidar su estructura defensiva, aspectos que serán claves contra un rival que mostró contundencia en su primer partido al vencer 2-0 a Uruguay.

El empate con Chile dejó sensaciones encontradas, pero al menos se sumó. No fue un punto tan malo y más considerando que Paraguay y Uruguay también empataron. La tabla está muy apretada.

¿Cómo quedó la tabla del grupo A del Sudamericano Sub-20 tras la segunda fecha?

Venezuela, la nueva chance para Colombia

El duelo frente a Venezuela es una oportunidad para que Colombia suba posiciones y se acerque a los puestos de privilegio, en un grupo donde cada partido cuenta y donde la intensidad y ejecución táctica marcarán la diferencia en esta fase inicial del torneo.

El equipo colombiano, que mostró orden defensivo y actitud en Asunción frente a una selección chilena combativa, ahora enfrenta a Venezuela, uno de los rivales más peligrosos del grupo. Por eso, el compromiso del domingo representa una prueba exigente y al mismo tiempo una ocasión para que Colombia reafirme su confianza.

Horario del partido de Colombia en el Sudamericano Femenino, por la segunda fecha

El partido entre Colombia y Venezuela por la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20 se jugará este domingo a las 4:00 p.m. (hora colombiana) en Asunción y podrá verse en vivo a través de Gol Caracol, que transmitirá el encuentro por su señal digital y por ditu.

Así se jugará la fecha tres en el Sudamericano Sub-20

Domingo – Grupo A

Colombia vs. Venezuela (4:00 p.m.)

Chile vs. Uruguay (4:00 p.m.)

Lunes – Grupo B

Ecuador vs. Bolivia (4:00 p.m.)

Argentina vs. Perú (4:00 p.m.)

