Nairo pone en marcha la operación retorno

Quintana no compite a nivel profesional desde septiembre de 2022, Mundial de Ruta. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La nostalgia llevaba días a flor de piel cuando en redes sociales comenzó a correr el rumor que, ante la imposibilidad de conseguir equipo, la carrera de Nairo Quintana, el corredor más ganador en la historia del ciclismo colombiano, iba a terminar de tajo y esta misma semana iba a anunciar su retirada como profesional. No se lo merecía, no es justo que con más de 10 años de trayectoria y 51 victorias como profesional, el World Tour lo abandonara como se abandona un zapato viejo.

Ayer, ante un auditorio repleto, con más de 40 medios de comunicación congregados y los ojos del ciclismo mundial pendientes de él, Nairo dio una rueda de prensa emotiva, apelando a la pasión del aficionado, con el dedo en alza señalando al cielo y con la retórica de un candidato político. El mensaje fue claro: quiere seguir corriendo, no se resigna ante la falta de oportunidades.

Le recomendamos: Valió la pena la espera: Fernando Gaviria ganó la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan

“Estoy en buena forma para seguir, debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia delante”, dijo. Con muralla se refirió a la reticencia que ha mostrado la Unión Ciclística Internacional (UCI) después del pleito que llevaron ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en francés) por la sanción que el ente rector del ciclismo le impuso al colombiano por uso prohibido de tramadol.

La UCI ganó el pleito y a Nairo solo le quedó el convencimiento de que jamás usó esa sustancia, pues este lío hizo que su relación con el Arkea Samsic acabara de tajo. “Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos 10 años de mi carrera no he tenido problemas”, insistió, aunque las dos pruebas donde apareció el tramadol en el último Tour de Francia digan lo contrario.

También puede leer: IA recreó a equipos de fútbol colombiano como villanos de película: así se verían

Su convicción lo llevó hasta las últimas instancias legales para revertir el lío del tramadol y no lo logró. Sin embargo, el tono de Nairo ayer era otro. Entre una mezcla de resignación por los golpes que ha recibido en los últimos meses y las ganas locas de seguir corriendo, se mostró abierto a negociar con el equipo que lo quiera tener, además de agradecer a las escuadras colombianas que le ofrecieron un cupo. En sus propias palabras, quiere seguir representando al país en las carreras más importantes del mundo, en Europa.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello”, continuó.

Más deportes: Colombia empató con Brasil y le toca definir contra Argentina el paso al hexagonal

En aras de abonar ese nuevo ambiente, El Espectador pudo conocer que en su regreso a Europa, en febrero, Nairo Quintana buscará, además de reunirse con diferentes equipos para comenzar a correr cuanto antes, sentarse a conversar con los directivos de la UCI y el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC).

Esta entidad, a la que pertenecen más de la mitad de los equipos del pelotón mundial, tiene una batalla declarada contra las acciones que infrinjan los reglamentos de la UCI, llámese dopaje o uso prohibido de medicamentos, como el tramadol. Por esto, en un neto acto de coherencia, muchos de los equipos, miembros del movimiento, descartaron contar con Nairo debido a la mancha en su expediente que representa la sanción de la UCI. Tal parece que pesa más que haber ganado un Giro de Italia y una Vuelta a España.

También puede leer: En fotos: las mejores 16 razones para que Nairo Quintana siga adelante

El agravante más grande que hay en la situación de Nairo es que el calendario ya arrancó. La Vuelta a San Juan, en Argentina; el Tour Down Under, en Australia, y el Challenger de Mallorca, todas carreras que ya se están disputando en las que las escuadras ya tienen un equipo completo y un plan de ruta andando. Conseguir un equipo se vuelve una carrera contra el tiempo a estas alturas.

Por ahora, y aunque Nairo lo descartó cuando se le preguntó en la rueda de prensa, alegando que ha estado enfermo en los últimos días, su entorno confirmó que existen posibilidades de que lo veamos desde la próxima semana.

en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputarán en Bucaramanga del 2 al 5 de febrero y en donde se encontraría en carretera con Egan Bernal, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita, algunos de los corredores confirmados.

Ojalá la operación retorno funcione y Nairo pueda volver a quemar los últimos cartuchos que le quedan en las mejores carreras del mundo, como él lo dijo. Que su retiro sea cuando él lo decida y no porque le cierren las puertas.