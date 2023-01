En vivo: Colombia va por la clasificación contra Brasil

Desde las 7:30 p.m. las selecciones de Colombia y de Brasil se batirán a duelo en el Campeonato Sudamericano sub 20. De ganar, los dirigidos por Héctor Cárdenas clasificarían de manera anticipada al hexagonal final.

Aunque el combinado local sigue invicto, no ha mostrado su mejor versión en el Sudamericano sub 20. Contra la canarinha no hay margen de error y es importante conseguir un buen resultado para llegar al partido contra Argentina sin presión.

Los hinchas locales se ilusionan con un empate de la selección de Perú, lo que dejaría a Colombia con un pie y medio en el hexagonal final.

La albiceleste derrota de manera parcial al combinado inca gracias a un solitario gol de Gino Infantino. El triunfo le sirve para seguir con vida, aunque depende también de lo que pase entre colombianos y brasileños.

Con dos victorias en dos salidas, la verdeamarelha ya aseguró su lugar en la próxima ronda. Contra Colombia, no tiene nada que perder.

Bom dia!



Clasificados respondem.



📷: Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/RZm2gX2CCf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 24, 2023

Héctor Cárdenas definió los jugadores que saldrán a buscar la clasificación. Destacan Óscar Cortés, figura en el duelo contra Perú, y Fernando Álvarez, quien hará su debut entre los inicialistas.

FORMACIÓN



Titular de la Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Brasil por el CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/RJoVno9Tmk — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 25, 2023

