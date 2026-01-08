Gamero celebró el regreso de Falcao a Millonarios: “Esos jugadores engrandecen la Liga”

Radamel Falcao García (d) junto Alberto Gamero durante la presentación oficial del "Tigre" durante su primera etapa como futbolista de Millonarios. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El anuncio oficial del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios desató revuelo no solo en la hinchada del cuadro embajador sino también en en los demás equipos del fútbol profesional colombiano. El Tigre, de 39 años, tendrá su tercera etapa con el equipo de sus amores.

Su llegada es la séptima que la institución bogotana ha confirmado de cara al primer semestre de 2026. En el listado de altas también figuran Sebastián Valencia, Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo y Brayan Campaz.

La noticia de Falcao, sin embargo, por su exitosa trayectoria en la élite -llegó a ser considerado como el mejor del mundo en su posición entre 2012 y 2013-, más su legado en la selección de Colombia, de la cual es el máximo goleador histórico, no pasó desapercibida.

Por eso, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, en la que Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, atendió a los medios de comunicación, no podía faltar la pregunta en referencia al regreso del Tigre a la capital.

“Me parece que es jugador ídolo. No solo en el fútbol colombiano, sino a nivel mundial. Esos jugadores engrandecen la Liga”, comentó Gamero sobre el jugador al que dirigió en el segundo semestre de 2024. Bajo su dirección Falcao disputó 16 partidos y anotó cinco goles.

“Tenemos jugadores que vienen de jugar en grandes clubes y vienen a fortalecernos en la Liga. Para él es bueno, lo debe ser también para la hinchada de Millonarios y para el fútbol colombiano que logre su objetivo. Bienvenido”, agregó Gamero.

La tercera etapa de Falcao en Millonarios

Cuando el Tigre trabajó con Gamero registró un promedio de 0,55 goles por cada 90 minutos. En el primer semestre de 2025, bajo la dirección técnica de David González, mostró mayor eficacia. Participó en 12 partidos y marcó seis goles (0,73 goles cada 90 minutos).

Falcao, tras no lograr el objetivo de llegar a la final de la Liga BetPlay, se tomó seis meses como agente libre para analizar propuestas, trabajar en su físico y pasar tiempo con su familia. El lunes pasado el club hizo un indicio de su regreso y este miércoles se confirmó su tercera etapa en la institución.

Ahora estará bajo la dirección de Hernán Torres, quien además cuenta en el ataque con Leonardo Castro, pieza clave en el título liguero más reciente de la institución (2023). También está la expectativa sobre la posible llegada del argentino Rodrigo Contreras, quien en años recientes se ha desempeñado en el fútbol chileno.

Millonarios prepara el debut de Falcao: ¿cuándo vuelve a debutar con Millonarios?

El debut de Radamel Falcao García con Millonarios no se dará en la gira de pretemporada por Uruguay y Argentina. No integra la lista de convocados y todavía no está a punto desde lo físico, una situación entendible si se tiene en cuenta que pasó un semestre sin equipo.

Además del aspecto físico, Falcao deberá cumplir una sanción disciplinaria en Colombia: cuatro (4) fechas de suspensión y una multa de $21.352.500 (15 salarios mínimos vigentes), impuesta por sus declaraciones en rueda de prensa tras el Clásico Capitalino de la fecha 6 de los cuadrangulares en el último torneo que jugó.

Ese castigo, sumado al proceso de puesta a punto, aplaza su estreno oficial y le abre una ventana para recuperar ritmo y forma, con la idea de debutar cuando la Liga BetPlay ya esté en marcha y aportar desde un estado competitivo más sólido.

