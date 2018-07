Nairo Quintana correrá la Vuelta a España

Redacción Deportes y EFE

Nairo Quintana terminará el Tour de Francia en la décima posición, con un sabor agridulce de saber que pudo haber sido mejor, pero un pinchazo y una caída lo obligaron a remar en contra de la corriente. Este domingo finalizará su actuación en la ronda francesa y de inmediato se concentrará en lo que será la Vuelta a España casi sin tiempo de recuperarse del trajín de las últimas tres semanas.

Alejandro Valverde confirmó la presencia del colombiano tras finalizar la contrarreloj en Espelette. El español precisó que la idea del equipo Movistar es participar en la Vuelta a España con sus tres líderes, así como lo hizo en el Tour: Mikel Landa, Nairo Quintana y él. "Vamos a ir los tres a la Vuelta, aunque ya se ha visto que los dos líderes eran ellos porque yo he atacado desde lejos y me he dejado todo", precisó.

Nuevamente no habrá un líder definido y Mikel Landa como Nairo Quintana tendrán las puertas abiertas para atacar cuando lo deseen, esta vez sin el poderoso tren del equipo Sky moviendo la carrera. Valverde participará en la ronda ibérica con otro objetivo: ponerse a punto para el Mundial que se realizará en Innsbruck, Austria del 23 al 30 de septiembre.

Será la primera vez que Nairo Quintana participe en la Vuelta a España desde que se coronó campeón de la ronda ibérica en 2016. En 2014 y 2015 también participó en esta competencia, que a lo largo de la historia ha llenado de alegrías a Colombia por la presentación de sus "escarabajos".

Valverde finalizó la vigésima etapa del Tour de Francia en la decimonovena posición, a 1:50 de Tom Dumoulin ganador de la prueba contra el reloj. Sobre su rendimiento en esta fracción apuntó que había intentado ir rápido, pero había varias zonas en las que la bajada estaba mojada por lo que perdió algunos segundos. Para Valverde el Tour 2018 ha sido "bonito, rápido y bien controlado por el Sky, como está pasando los últimos años".



"En Movistar hemos intentando romper la carrera en las etapas de montaña y se ha hecho todo lo que se ha podido pero ha sido imposible", dijo. Mientras que en el aspecto personal ha valorado positivamente el trabajo que le ha tocado hacer en una temporada en la que ya suma once victorias con cuatro vueltas en un Tour en el que "me he divertido, he sufrido y en el que ha habido un poco de todo. Vamos a ganar la clasificación por equipos y es genial".