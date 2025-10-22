Nairo Quintana definió su futuro: el equipo con el que correrá la siguiente temporada

El ciclista colombiano Nairo Quintana. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nairo Quintana continuará un año más en el Movistar Team. Aunque ya se especulaba con la noticia desde hace meses, cuando el mismo corredor negó los rumores de su retiro, ahora sí se hizo oficial la noticia.

El conjunto español lo anunció este miércoles 22 de octubre. La renovación del contrato del pedalista boyacense será hasta 2026, confirmando lo anticipado desde hace días por los medios en España.

✍️ Movistar Team anuncia renovaciones clave.



Noticia ampliada:

ESP: https://t.co/2viHqNSqJe

ENG: https://t.co/z4QXnYxLOn



MEN

🇻🇪 Orluis Aular ⏩ 2028

🇪🇨 Jefferson Cepeda ⏩ 2028

🇪🇸 Jorge Arcas ⏩ 2027

🇵🇹 Nelson Oliveira ⏩ 2027

🇪🇸 Albert Torres ⏩ 2026

🇨🇴 Nairo Quintana ⏩ 2026… pic.twitter.com/9pMm4d40ZN — Movistar Team (@Movistar_Team) October 22, 2025

Con esta extensión, el colombiano completará once temporadas en el equipo —sumando sus etapas entre 2012 y 2019, y desde 2024 hasta ahora—, consolidándose como una de las figuras más representativas en la historia reciente de la escuadra telefónica.

El Movistar destacó el liderazgo y la experiencia de Quintana como pieza clave para guiar a las nuevas generaciones de ciclistas. En la misma línea, el equipo confirmó la continuidad de Alberto Torres, Nelson Oliveira, Jorge Arcas, Jefferson Cepeda y Orluis Aular, además de las renovaciones en el plantel femenino de Aude Biannic, Sara Martín y la brasileña Tota Magalhaes.

La dirección del equipo subrayó que el objetivo es mantener un bloque competitivo que combine juventud y veteranía en ambas ramas.

La renovación de Nairo llega en un momento simbólico: tras un regreso en 2024 luego de su paso por el Arkéa y un año sin equipo en 2023, el colombiano encontró nuevamente estabilidad y ritmo competitivo.

En 2025 completó 18 carreras, con el puesto 25 en el Giro de Italia y sexto en la Vuelta a Murcia como resultados destacados.

Su continuidad refuerza la apuesta de Movistar por la estabilidad y por mantener una referencia latinoamericana en sus filas, en un contexto en el que otros colombianos, como Fernando Gaviria y Paula Patiño, podrían dejar el equipo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador