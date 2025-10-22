Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Envigado superó a Pereira en penales y se metió a la semifinal de Copa

El equipo naranja, ya descendido a la B, eliminó a Pereira en los penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
22 de octubre de 2025 - 01:55 p. m.
El equipo naranja, ya descendido a la B, eliminó a Pereira en los penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay.
El equipo naranja, ya descendido a la B, eliminó a Pereira en los penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay.
Foto: Copa BetPlay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Envigado encontró un motivo para sonreír en medio de una temporada amarga. El equipo antioqueño, que ya tiene confirmado su descenso a la segunda división, se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay 2025 tras eliminar a Deportivo Pereira en una definición por penales (1-2), luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario y empatar la serie 2-2 en el global.

El conjunto naranja resistió en el estadio Hernán Ramírez Villegas y apeló al temple de su arquero, Andrés Tovar, gran figura en la tanda decisiva al detener tres cobros del rival. Con su actuación, el portero selló la clasificación de un equipo que, pese a su mal año en la Liga, se aferra a la Copa como oportunidad de cerrar con un título su paso por la máxima categoría.

Vínculos relacionados

El deporte y las hazañas que desafían la lógica humana: récords y gestas histórica
Michael Jordan volvió a la NBA con el estilo televisivo de los noventa: video
Millonarios dejó escapar el triunfo y complicó sus aspiraciones en Liga: la tabla

Vea el resumen y los penales de Pereira vs. Envigado

Pereira había hecho todo para forzar la definición. Con el apoyo de su hinchada, dominó el primer tiempo y generó las opciones más claras, especialmente en los pies de Carlos Darwin Quintero, quien estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desviado por un defensor. El cuadro de Rafael Dudamel insistió durante todo el juego, pero la falta de precisión y las intervenciones de Tovar evitaron que se reflejara en el marcador.

En la segunda mitad, Envigado reaccionó y hasta celebró un gol anulado por fuera de lugar de Frey Berrío, que había convertido de zurda un tanto espectacular. Sin embargo, cuando todo parecía definido a favor del visitante, un error defensivo le abrió la puerta al local: Samy Merheg aprovechó el rebote y definió con calidad en el tiempo añadido, forzando los penales.

Desde los once metros, el equipo antioqueño mostró más serenidad. Tovar detuvo tres cobros y, con el 1-2 final, Envigado consiguió un triunfo con sabor a reivindicación. Su clasificación lo ubica en semifinales frente a Independiente Medellín, que superó a Santa Fe en su llave.

Así está el cuadro de la Copa BetPlay

Del otro lado del cuadro, América de Cali también aseguró su paso a la siguiente fase tras vencer a Junior en penales. Los ‘escarlatas’ esperan por el ganador de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas, que se define esta noche (6:00 p.m.) en el Atanasio Girardot con ventaja de 1-0 para los verdes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Copa BetPlay

Atlético Nacional

Envigado

Pereira

Envigado vs. Pereira

Penales Envigado

Carlos Darwin Quintero

Rafael Dudamel

América

Junior

Once Caldas

Nacional vs. Once Caldas

Copa Colombia

Cuadro Copa BetPlay

cómo quedaron las semifinales de la Copa BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.