Envigado superó a Pereira en penales y se metió a la semifinal de Copa

El equipo naranja, ya descendido a la B, eliminó a Pereira en los penales y se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay. Foto: Copa BetPlay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Envigado encontró un motivo para sonreír en medio de una temporada amarga. El equipo antioqueño, que ya tiene confirmado su descenso a la segunda división, se metió entre los cuatro mejores de la Copa BetPlay 2025 tras eliminar a Deportivo Pereira en una definición por penales (1-2), luego de caer 1-0 en el tiempo reglamentario y empatar la serie 2-2 en el global.

El conjunto naranja resistió en el estadio Hernán Ramírez Villegas y apeló al temple de su arquero, Andrés Tovar, gran figura en la tanda decisiva al detener tres cobros del rival. Con su actuación, el portero selló la clasificación de un equipo que, pese a su mal año en la Liga, se aferra a la Copa como oportunidad de cerrar con un título su paso por la máxima categoría.

Vea el resumen y los penales de Pereira vs. Envigado

Pereira había hecho todo para forzar la definición. Con el apoyo de su hinchada, dominó el primer tiempo y generó las opciones más claras, especialmente en los pies de Carlos Darwin Quintero, quien estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desviado por un defensor. El cuadro de Rafael Dudamel insistió durante todo el juego, pero la falta de precisión y las intervenciones de Tovar evitaron que se reflejara en el marcador.

En la segunda mitad, Envigado reaccionó y hasta celebró un gol anulado por fuera de lugar de Frey Berrío, que había convertido de zurda un tanto espectacular. Sin embargo, cuando todo parecía definido a favor del visitante, un error defensivo le abrió la puerta al local: Samy Merheg aprovechó el rebote y definió con calidad en el tiempo añadido, forzando los penales.

Desde los once metros, el equipo antioqueño mostró más serenidad. Tovar detuvo tres cobros y, con el 1-2 final, Envigado consiguió un triunfo con sabor a reivindicación. Su clasificación lo ubica en semifinales frente a Independiente Medellín, que superó a Santa Fe en su llave.

Así está el cuadro de la Copa BetPlay

Del otro lado del cuadro, América de Cali también aseguró su paso a la siguiente fase tras vencer a Junior en penales. Los ‘escarlatas’ esperan por el ganador de la serie entre Atlético Nacional y Once Caldas, que se define esta noche (6:00 p.m.) en el Atanasio Girardot con ventaja de 1-0 para los verdes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador