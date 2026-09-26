A los 36 años, el campeón del Giro de Italia-2014 y de la Vuelta a España-2016, además de tres veces podio del Tour de Francia, llega como uno de los hombres de mayor…

Nairo Quintana se prepara para ponerse por última vez la camiseta de Colombia en un Mundial de ciclismo. El boyacense, uno de los grandes referentes de la historia del ciclismo nacional, afrontará este domingo en Montreal su sexta participación en el máximo certamen de ruta como profesional, en una carrera que tendrá un significado especial por el momento de su trayectoria.

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Nairo Quintana, en su último Mundial de Ciclismo: hora y dónde ver en vivo Montreal 2026

A los 36 años, el campeón del Giro de Italia-2014 y de la Vuelta a España-2016, además de tres veces podio del Tour de Francia, llega como uno de los hombres de mayor experiencia del equipo dirigido por el antioqueño David Vargas. En esta ocasión, sin embargo, tendrá por delante un recorrido que plantea un desafío diferente al de las grandes vueltas que marcaron su carrera.

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Un Mundial diseñado para los esfuerzos cortos

La prueba élite masculina tendrá 273,7 kilómetros y más de 3.800 metros de desnivel acumulado. El trazado no presenta un puerto de montaña largo que pueda convertirse en el principal punto de quiebre, pero sí propone una sucesión de ascensos y descensos en un circuito de 13,4 kilómetros alrededor de Mont-Royal.

Los corredores deberán completar 12 vueltas al circuito, por lo que la carrera exigirá resistencia, pero también capacidad para responder a esfuerzos cortos y repetidos. Nairo reconoce que esas características pueden favorecer a corredores con mucha potencia.

“Aquí estamos. Tampoco vamos a mentir, es una carrera de un día, para especialistas de muchísima potencia en estas subidas tan cortas, no es fácil”, expresó el colombiano en diálogo con Caracol Radio y AS Colombia.

Ante ese escenario, la estrategia de Colombia deberá ser colectiva. Nairo puso especial atención en las condiciones de Harold Tejada, Brandon Rivera y Sergio Higuita, este último señalado por el boyacense como una referencia para un recorrido de estas características.

“Es importante saber cómo viene Harold Tejada, cómo está Brandon, cómo está Higuita, que sobre todo para nosotros Higuita es el hombre referente en este tipo de recorridos, porque ha sido un poco más especialista en clásicas”, explicó.

Nairo y una cuenta pendiente en los Mundiales

Quintana disputó su primer Mundial élite en Florencia, Italia, en 2013. Su mejor resultado llegó cinco años después, en Innsbruck, Austria, donde terminó en el puesto 15. En su última participación, en Wollongong, Australia, en 2022, ocupó la casilla 66.

Ahora tendrá una última oportunidad de competir por Colombia en esta competencia, después de una carrera en la que consiguió triunfos en algunas de las pruebas más importantes del calendario internacional.

Entre las cuentas pendientes que reconoce el propio Nairo está precisamente la de un Mundial. El corredor explicó que siempre estuvo el deseo de conseguir una medalla para Colombia, incluso si no era él quien la obtenía.

“Por supuesto, ganar un Mundial, sino hubiera sido conmigo, con algún compañero, poder transmitir esa solidaridad y esa unión que debemos tener todos los colombianos para buscar una medalla para nuestro país”, afirmó.

Pero la jornada en Montreal tendrá para él un significado que va más allá del resultado. Nairo quiere cerrar su participación mundialista representando al país y hacerlo con la camiseta que defendió durante buena parte de su trayectoria.

“Me llena de muchísima emoción ver a toda la gente, llevar la camiseta del país representándolos en este Mundial. Poder terminar mi carrera deportiva representando a mi país es de muchísimo orgullo”, manifestó.

Colombia tendrá más cartas en Montreal

El equipo nacional no dependerá únicamente de Quintana. Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Brandon Rivera completan el grupo colombiano que buscará protagonismo en la carrera.

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Buitrago llega, además, después de conseguir la clasificación de la montaña de la Vuelta a España, mientras que Tejada, Higuita y Rivera aparecen entre los corredores que pueden asumir responsabilidades de acuerdo con las características del recorrido.

La selección nacional tuvo una baja de última hora. Wílmar Paredes quedó descartado después de sufrir un accidente durante un entrenamiento que le provocó laceraciones y contusiones.

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Para Nairo, este último Mundial también representa una oportunidad para dejarles un mensaje a los jóvenes que vienen detrás. Su recorrido por las grandes carreras internacionales es parte del ejemplo que quiere transmitir a las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.

“Quiero transmitirle a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, el poder intentarlo, poder soñar, decirles que se puede ganar, así como logramos ganar las diferentes y mejores carreras en el mundo como colombianos”, agregó.

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Hora y dónde ver el Mundial de ciclismo

La prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026 se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 8:00 a. m., hora colombiana. La carrera podrá seguirse en Colombia a través de DSports

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