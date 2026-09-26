A propósito de esta actuación, repasamos las 10 mejores participaciones de Colombia en…

El bronce conseguido por la selección de Colombia femenina Sub-20 en Polonia 2026 no solo dejó una nueva medalla para el fútbol nacional. También modificó la lista de las mejores actuaciones de Colombia en la historia de los Mundiales. Con el triunfo ante Italia en la definición por penales, el equipo de Carlos Paniagua superó el cuarto lugar conseguido en Alemania 2010 y se convirtió en la tercera selección colombiana que alcanza un podio mundialista.

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Las mejores actuaciones de Colombia en Mundiales tras el bronce en Polonia 2026

A propósito de esta actuación, repasamos las 10 mejores participaciones de Colombia en Mundiales, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las posiciones finales.

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Femenina Sub-17 – India 2022: subcampeona

La medalla de plata conseguida en India 2022 sigue siendo la mejor posición alcanzada por Colombia en un Mundial. La selección femenina Sub-17 llegó hasta la final después de superar la fase de grupos y dejar en el camino a Tanzania y Nigeria, esta última en una definición por penales.

En el partido por el título, Colombia perdió 1-0 contra España por un autogol cerca del final. Aquella generación tuvo como una de sus grandes figuras a Linda Caicedo y se convirtió en la primera selección colombiana en disputar una final mundialista.

Femenina Sub-20 – Polonia 2026: tercer lugar

La más reciente página histórica llegó en Polonia. Después de perder 3-0 contra Corea del Norte en semifinales, Colombia se recuperó ante Italia y consiguió el tercer puesto mundial.

El partido terminó 1-1 después de 120 minutos. En los penales, Luisa Agudelo fue protagonista con dos atajadas, ambas lanzándose hacia su derecha, para darle a Colombia la victoria y una medalla de bronce.

El resultado representa la mejor actuación histórica de Colombia en un Mundial femenino Sub-20 y la primera medalla del país en esta categoría. Hasta entonces, el mejor registro había sido el cuarto lugar de Alemania 2010.

Masculina Sub-20 – Chile 2025: tercer lugar

La selección masculina Sub-20 dirigida por César Torres también alcanzó el podio en Chile 2025. Su campaña estuvo marcada por una identidad basada en la solidez defensiva y las transiciones rápidas, más que en el dominio prolongado de la pelota.

En la fase de grupos, disputada en Talca, Colombia tuvo dificultades para romper bloques bajos y marcó apenas dos goles en tres partidos. La seguridad de Jordan García y Simón García fue fundamental, mientras que la individualidad de los extremos permitió resolver momentos importantes.

En cuartos de final llegó uno de los grandes partidos del torneo: victoria 3-2 contra España, con un triplete de Néiser Villarreal, quien había llegado como máximo goleador del Sudamericano con ocho tantos.

También fue determinante Óscar Perea, quien marcó contra Arabia Saudita y posteriormente anotó al minuto 2 el gol con el que Colombia derrotó 1-0 a Francia para quedarse con el tercer puesto.

Masculina Sub-20 – Emiratos Árabes Unidos 2003: tercer lugar

En 2003, la selección masculina Sub-20 dirigida por Reinaldo Rueda también consiguió una medalla de bronce. Colombia perdió 1-0 frente a España en semifinales, pero se recuperó en el partido por el tercer puesto y derrotó 2-1 a Argentina.

Aquella generación reunió a futbolistas como Abel Aguilar, Freddy Guarín y Macnelly Torres, quienes posteriormente tuvieron protagonismo en la selección de Colombia de mayores.

Femenina Sub-20 – Alemania 2010: cuarto lugar

El cuarto puesto de Alemania 2010 fue durante varios años la mejor actuación de Colombia en un Mundial femenino Sub-20. La generación de Yoreli Rincón, Daniela Montoya y Natalia Gaitán alcanzó las semifinales después de superar a Suecia en cuartos de final.

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En la siguiente ronda cayó frente a Alemania y posteriormente perdió el partido por el tercer puesto contra Corea del Sur. Aun así, aquella campaña marcó un momento importante para el crecimiento del fútbol femenino colombiano.

Masculina Sub-17 – Nigeria 2009: cuarto lugar

En Nigeria 2009, la selección masculina Sub-17 volvió a instalar a Colombia entre las cuatro mejores de un Mundial.

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El equipo protagonizó una remontada contra Argentina en octavos de final y posteriormente eliminó a Turquía en cuartos, en una definición por penales. En semifinales perdió contra Suiza y luego cayó frente a España en el partido por el tercer puesto.

De aquella generación hicieron parte Santiago Arias, Jeison Murillo y Gustavo Cuéllar.

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Masculina Sub-17 – Finlandia 2003: cuarto lugar

Ese mismo año, otra generación colombiana alcanzó las semifinales de un Mundial Sub-17. En Finlandia 2003, el equipo dirigido por Eduardo Lara terminó invicto la fase de grupos, superó a Costa Rica en cuartos de final y avanzó entre las cuatro mejores.

Colombia perdió contra Brasil en semifinales y posteriormente cayó ante Argentina en la definición por el tercer puesto, en una tanda de penales. Carlos Hidalgo, Fredy Montero y Pablo Armero estuvieron entre los jugadores destacados de aquella selección.

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Femenina de mayores – Australia/Nueva Zelanda 2023: cuartos de final

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 significó el mejor resultado histórico de Colombia en la categoría femenina de mayores.

La selección derrotó 2-1 a Alemania en la fase de grupos, con un gol de Linda Caicedo y otro de cabeza de Manuela Vanegas. Después superó a Jamaica en octavos de final y llegó hasta los cuartos, donde perdió 2-1 contra Inglaterra.

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La campaña terminó con Colombia en el octavo puesto, pero dejó una actuación histórica para el equipo dirigido en ese momento y tuvo a Catalina Usme como capitana.

Masculina de mayores – Brasil 2014: cuartos de final

El mejor resultado de Colombia en un Mundial masculino de mayores llegó en Brasil 2014, cuando la selección dirigida por José Pékerman alcanzó los cuartos de final después de 16 años de ausencia en la Copa del Mundo.

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Colombia ganó sus tres partidos de la fase de grupos contra Grecia, Costa de Marfil y Japón, y posteriormente superó a Uruguay para instalarse entre las ocho mejores. En cuartos de final perdió contra Brasil.

El gran protagonista fue James Rodríguez, quien terminó como máximo goleador del Mundial con seis tantos y recibió el reconocimiento al mejor gol del torneo.

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