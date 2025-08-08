Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras ser subcampeona de la Copa América

Catalina Usme celebra un gol con la selección de Colombia en la Copa América Femenina. Foto: EFE - Vicente Costales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La FIFA publicó una nueva edición del ranking mundial de selecciones femeninas y Colombia se mantuvo en el puesto 18, con 1796.71 puntos. Pese a que la Tricolor perdió 0.71 unidades con respecto a la última actualización del 12 de junio, conserva su mejor posición histórica en el ranking.

Este lugar representa un nuevo hito para el equipo nacional, que continúa consolidándose como una de las potencias emergentes del fútbol femenino. Antes de esta marca, su mejor ubicación había sido el puesto 21, alcanzado entre el 16 de agosto de 2024 y el 6 de marzo de 2025.

Colombia es la segunda mejor selección de Sudamérica, solo por detrás de Brasil.

El equipo brasileño, sin embargo, fue una de las grandes afectadas en esta edición. A pesar de haberse coronado campeona de la Copa América Femenina al vencer a la Tricolor en la final por penaltis, perdió tres posiciones en el ranking y cayó al séptimo lugar, con 1976.3 unidades.

En el Top 10, España se convirtió en la nueva líder del mundo. Luego de su subcampeonato en la Eurocopa —donde cayó ante Inglaterra en los penaltis—, el equipo dirigido por Montse Tomé sumó 2066.79 puntos y superó a Estados Unidos (2065.06), que dominaba la clasificación desde agosto de 2024.

Así va el ranking femenino de la FIFA Femenino:

España - 2066.79 Estados Unidos - 2065.06 Suecia - 2025.26 Inglaterra - 2022.64 Alemania - 2011.56 Francia - 1988.68 Brasil - 1976.3 Japón - 1971.05 Canadá - 1967.83 Corea del Norte - 1944.22 Países Bajos - 1899.18 Italia - 1884.32 Noruega - 1861.98 Dinamarca - 1848.31 Ausralia - 1835.34 China - 1807.34 Islandia - 1804.32 Colombia - 1796.71 Austria - 1794.41 Bélgica - 1788.87

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador