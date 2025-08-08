No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Darwin Núñez, a punto de dejar Liverpool por Al Hilal de Arabia Saudita

La marcha del uruguayo le daría a Liverpool margen económico y luz verde para fichar al delantero sueco Alexander Isak.

Redacción Deportes
08 de agosto de 2025 - 03:49 p. m.
Luis Díaz, Darwin Núñez y Mohamed Salah celebrando un gol con Liverpool. Si se da la salida del uruguayo, el egipcio sería el único de esta foto que permanecería en el club.
Luis Díaz, Darwin Núñez y Mohamed Salah celebrando un gol con Liverpool. Si se da la salida del uruguayo, el egipcio sería el único de esta foto que permanecería en el club.
Foto: Liverpool, vía X.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El uruguayo Darwin Núñez está muy cerca de dejar Liverpool y fichar por Al Hilal, según adelantó este viernes su actual entrenador, Arne Slot, quien, no obstante, aclaró que no hay contratos firmados y que hay que esperar “algunos días”.

Darwin puede que efectivamente se vaya, pero no se ha firmado todo, así que tendrán que esperar unos días hasta que se complete. Pero sí, hay una posibilidad de que se vaya”, dijo el entrenador holandés de Liverpool en la rueda de prensa previa a la Community Shield que se disputa este domingo contra Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en Wembley.

Vínculos relacionados

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras ser subcampeona de la Copa América
Juegos Mundiales Chengdú 2025: así va el medallero tras el primer día de acción
El café colombiano llega al Monumental: River Plate firma acuerdo con Juan Valdez

Previsiblemente, el delantero uruguayo, de 26 años y que ha pasado tres temporadas en Liverpool, se marchará al fútbol saudí por 53 millones de euros.

Su salida, casi cantada desde el invierno pasado, sirve al Liverpool para cuadrar las cuentas en un verano en el que han desembolsado 300 millones en traspasos como los de Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

En el capítulo de ventas, los de Arne Slot han ingresado 200 millones, entre Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhim Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10), Tyler Morton (10), y el ya mencionado Darwin Núñez.

Con estos ingresos, y con unas cuentas saneadas y a rebosar tras apenas gastarse 17 millones en los dos últimos mercados, Liverpool pretende ahora cerrar la operación de Alexander Isak, por el que ya ofrecieron más de 120 millones hace unos días y por el que Newcastle, por el momento, no está dispuesto a negociar.

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto del Newcastle como del Al Hilal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Darwin Núñez

Liverpool

Al Hilal

Arabia Saudita

Arabia Saudí

Premier League

Alexander Isak

Crystal Palace

Daniel Muñoz

Jefferson Lerma

Arne Slot

Fichajes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar